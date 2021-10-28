S/A: Botafogo fecha parceria com a XP para buscar investidores no exterior visando clube-empresa

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deu mais um passo para se tornar clube-empresa. O clube de General Severiano fechou parceria com a XP Investimentos, que irá atuar no mercado em busca de investidores interessados em colocar dinheiro na possível profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro.+ Após liberação, Botafogo pretende colocar mais ingressos em jogos mas não vai abrir 100% do Nilton Santos

O acordo foi firmado nesta semana. Profissionais da empresa de investimentos buscarão empresas ou pessoas fora do Brasil e vão mostrar os detalhes da Botafogo S/A. O intuito é levantar fundos para que a S/A possa acontecer. A notícia foi divulgada pelo "Valor Econômico" e confirmada pelo LANCE!.

A missão da XP Investimentos é buscar unicamente investidores fora do Brasil. A empresa fechou um acordo semelhante com o Cruzeiro, que já tem planos de se tornar uma empresa em dezembro.

Pelo lado do Botafogo, o clube não dá nenhum tipo de prazo sobre quando a transformação acontecerá. A transformação para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) já foi aprovada pelo Conselho do Alvinegro, o que facilitaria a entrada de qualquer tipo de investidor no Brasil.