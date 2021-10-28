Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • S/A: Botafogo fecha parceria com a XP para buscar investidores no exterior visando clube-empresa
futebol

S/A: Botafogo fecha parceria com a XP para buscar investidores no exterior visando clube-empresa

Com o objetivo de levantar fundos para profissionalizar departamento de futebol, Botafogo fecha acordo com empresa que buscará investidor interessado no mercado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 10:45

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:45

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deu mais um passo para se tornar clube-empresa. O clube de General Severiano fechou parceria com a XP Investimentos, que irá atuar no mercado em busca de investidores interessados em colocar dinheiro na possível profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro.+ Após liberação, Botafogo pretende colocar mais ingressos em jogos mas não vai abrir 100% do Nilton Santos
O acordo foi firmado nesta semana. Profissionais da empresa de investimentos buscarão empresas ou pessoas fora do Brasil e vão mostrar os detalhes da Botafogo S/A. O intuito é levantar fundos para que a S/A possa acontecer. A notícia foi divulgada pelo "Valor Econômico" e confirmada pelo LANCE!.
A missão da XP Investimentos é buscar unicamente investidores fora do Brasil. A empresa fechou um acordo semelhante com o Cruzeiro, que já tem planos de se tornar uma empresa em dezembro.
Pelo lado do Botafogo, o clube não dá nenhum tipo de prazo sobre quando a transformação acontecerá. A transformação para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) já foi aprovada pelo Conselho do Alvinegro, o que facilitaria a entrada de qualquer tipo de investidor no Brasil.
A intenção da diretoria do Botafogo é ter uma empresa totalmente voltada para buscar investidores e tratar das questões financeiras para o clube-empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados