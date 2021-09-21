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futebol

Ryan celebra gol pelo Botafogo contra São Paulo e traça expectativas para a reta final do Brasileiro Sub-20

Meia entrou no 2º tempo e marcou o gol da vitória nos minutos finais da partida
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Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação
Na última segunda-feira, o Botafogo visitou o São Paulo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e venceu a partida por 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0 na primeira etapa. A vitória serviu para manter o Botafogo na 6ª colocação e seguir na luta por uma vaga na próxima fase da competição.
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O meia Ryan, que entrou aos 38 minutos do 2º tempo, foi decisivo para garantir o resultado positivo do Botafogo, já que aos 45 minutos marcou o gol que decretou a virada botafoguense e o resultado que garantiu os três pontos.
– Fico muito feliz por ter marcado o gol, mas principalmente por termos saído vitoriosos do gramado. Estamos na reta final da competição e todo jogo é importantíssimo para definir nosso futuro. Nosso objetivo é a classificação para a próxima fase e estamos batalhando para concretizarmos - comentou o meia.O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para medir forças com o Atlético-GO, no CEFAT, pela 17ª rodada do Brasileiro Sub-20. A equipe carioca conta com mais um bom desempenho coletivo para seguir firme na luta pela classificação às quartas de final.
– Não tem jogo fácil aqui no Brasileirão. Por isso, temos que dar o nosso melhor e focar durante os 90 minutos da partida. Vamos trabalhar duro ao longo de toda a semana para somarmos mais três pontos cruciais no campeonato - concluiu.

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