Rwan Seco é relacionado por Carille para o jogo contra o São Bernardo

O atacante Rwan Seco foi relacionado pela primeira vez no time profissional do Santos pelo técnico Fábio Carille. Nesta quinta-feira, o Peixe enfrenta o São Bernardo, na Vila Belmiro, e o atacante deve ser opção no banco de reservas. O jogador, inclusive, postou arte do jogo em sua rede social, confirmando a participação.Rwan Seco foi um dos principais destaques da equipe santista no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior e concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, seis gols e duas assistências na competição.O Menino da Vila chegou ao Peixe na última temporada por empréstimo junto ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria alvinegra teve então o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e então decidiu exercer o direito de compra pelo jogador.Foram investidos R$ 700 mil por 70% dos direitos do jogador pagos ao Flamengo de Guarulhos. O contrato de rean Seco com o Peixe vai até dezembro de 2024, podendo ser entendido caso o atleta atinja algumas metas.
Rwan na temporada 2021:
No Sub-20– 18 jogos– 13 gols– 3 assistências– 16 participações para gols em 17 jogos– Titular em todas as 18 partidas que atuou (1.547 minutos)– 1 gol a cada 119 minutos jogados– 1 participação para gol a cada 96 minutos– Artilheiro do Santos na categoria Sub-20– Artilheiro do Santos no Brasileiro Sub-20– Artilheiro do Santos no Paulista Sub-20
No Sub-23– 3 gols em 11 jogos– titular em 6 partidas (611 minutos)– 1 gol a cada 203 minutos jogados– Artilheiro do Santos na categoria Sub-23– Artilheiro do Santos no Brasileiro de Aspirantes