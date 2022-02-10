Rwan Seco é relacionado por Carille para o jogo contra o São Bernardo

O atacante Rwan Seco foi relacionado pela primeira vez no time profissional do Santos pelo técnico Fábio Carille. Nesta quinta-feira, o Peixe enfrenta o São Bernardo, na Vila Belmiro, e o atacante deve ser opção no banco de reservas. O jogador, inclusive, postou arte do jogo em sua rede social, confirmando a participação.Rwan Seco foi um dos principais destaques da equipe santista no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior e concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, seis gols e duas assistências na competição.O Menino da Vila chegou ao Peixe na última temporada por empréstimo junto ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria alvinegra teve então o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e então decidiu exercer o direito de compra pelo jogador.Foram investidos R$ 700 mil por 70% dos direitos do jogador pagos ao Flamengo de Guarulhos. O contrato de rean Seco com o Peixe vai até dezembro de 2024, podendo ser entendido caso o atleta atinja algumas metas.