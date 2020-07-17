Rumor sobre saída de Pedrinho do Benfica cresce; empresário nega

Crédito: Divulgação/Benfica

A contratação de Pedrinho para o Benfica ainda continua dando o que falar. Após a desistência do Corinthians em ficar com o atacante Yony González, que pertence aos portugueses, e a iminente chegada do técnico Jorge Jesus aos Encarnados, surgiu um 'burburinho' nas redes sociais que o clube da Luz poderia desistir da chegada do meia, que, vale lembrar, não possui relação com o negócio de Yony ao Corinthians.

O rumor tomou maiores proporções quando torcedores do Corinthians perceberam que o jogador apagou de suas redes sociais, todas as postagens que se referiam ao clube português.

O empresário de Pedrinho, Will Dantas desmentiu a história e disse que nada mudou em relação ao novo acordo com os portugueses.

- Estou aqui para desmentir os boatos que lançaram no mercado, que eu tinha apagado várias coisas que eu postei do Instagram sobre o Benfica e o Pedrinho também. O meu vocês estão vendo que não apaguei absolutamente nada e o do Pedrinho, ele não apagou porque ele nunca postou. Como ele era jogador do Corinthians, ele não poderia postar, pelo contrato com o clube e patrocinadores. Isso é tudo mentira, não existe nada. É coisa de desocupado e gente sem vergonha. Fake news - disse o empresário no Instagram.

Veja a publicação Segundo a 'Gazeta Esportiva', uma quebra do compromisso implicaria em uma multa equivalente ao dobro do valor acertado entre os clubes.