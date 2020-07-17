Rumor sobre saída de Pedrinho do Benfica cresce; empresário nega

A contratação de Pedrinho para o Benfica ainda continua dando o que falar. Após a desistência do Corinthians em ficar com o atacante Yony González, que pertence aos portugueses, e a iminente chegada do técnico Jorge Jesus aos Encarnados, surgiu um 'burburinho' nas redes sociais que o clube da Luz poderia desistir da chegada do meia, que, vale lembrar, não possui relação com o negócio de Yony ao Corinthians.
O rumor tomou maiores proporções quando torcedores do Corinthians perceberam que o jogador apagou de suas redes sociais, todas as postagens que se referiam ao clube português.
O empresário de Pedrinho, Will Dantas desmentiu a história e disse que nada mudou em relação ao novo acordo com os portugueses.
- Estou aqui para desmentir os boatos que lançaram no mercado, que eu tinha apagado várias coisas que eu postei do Instagram sobre o Benfica e o Pedrinho também. O meu vocês estão vendo que não apaguei absolutamente nada e o do Pedrinho, ele não apagou porque ele nunca postou. Como ele era jogador do Corinthians, ele não poderia postar, pelo contrato com o clube e patrocinadores. Isso é tudo mentira, não existe nada. É coisa de desocupado e gente sem vergonha. Fake news - disse o empresário no Instagram.
Veja a publicação Segundo a 'Gazeta Esportiva', uma quebra do compromisso implicaria em uma multa equivalente ao dobro do valor acertado entre os clubes.
Ou seja, se Pedrinho foi vendido por 20 milhões de euros, caberia ao time português pagar 40 milhões de euros, o equivalente a R$ 245 milhões na cotação desta terça, ao Timão. Somente desta maneira, tudo seria cancelado. Vale ressaltar que não há qualquer conversa para a quebra do acordo.