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Rumo ao tetra: veja quem o Palmeiras poderá enfrentar na fase de grupos da Libertadores

Verdão está no primeiro pote e só pode encarar o América-MG entre os brasileiros...

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:49
Atual bicampeão consecutivo, o Palmeiras conhecerá às 12h (de Brasília) da próxima sexta-feira (25) os adversários da próxima Copa Libertadores. Com o término das primeiras fases da competição, os potes com cada time estão definidos. O Verdão, por estar no primeiro pote, não poderá jogar contra clubes do mesmo e contra os brasileiros, com exceção do América-MG.
Como já mencionado, times do mesmo país não podem se enfrentar. Mas há uma exceção na regra: as equipes de uma mesma nação podem se cruzar no mesmo grupo, caso uma delas se classifique pela pré-Libertadores. Desta maneira, o único brasileiro que pode jogar contra o Alviverde é o América-MG.
Ao todo, 32 equipes participam desta etapa da competição sul-americana. Os times são divididos em quatro potes, de acordo com o ranking da entidade, e os grupos são formados com um clube de cada pote.
Confira os brasileiros classificados:
América-MGAthletico-PRAtlético-MGBragantinoCorinthiansFlamengoFortalezaPalmeiras
Pote 1: (*)PalmeirasRiver Plate (ARG)Boca Juniors (ARG)FlamengoNacional (URU)Peñarol (URU)Atlético-MGAthletico-PR
Pote 2:Cerro Porteño (PAR)Libertad (PAR)Independiente del Valle (EQU)Universidad Católica (CHI)Emelec (EQU)Corinthians (*)Colo-Colo (CHI)Vélez Sarsfield (ARG)
Pote 3:Sporting Cristal (PER)Deportivo Cali (COL)Bragantino (*)Deportivo Táchira (VEN)Alianza Lima (PER)Tolima (COL)Colón (ARG)Caracas (VEN)
Pote 4:Fortaleza (*)Always Ready (BOL)Talleres (ARG)Independiente Petrolero (BOL)Olimpia (PAR)América-MGEstudiantes (ARG)The Strongest (BOL)
(*) Times que não podem jogar contra o Palmeiras na fase de gruposTABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: DeyversonfoioheroidaconquistadaúltimaLibertapeloVerdão(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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