Rumo ao Corinthians, Vitor Pereira e auxiliares embarcam com destino ao Brasil: 'Também sou um pouco louco'

O novo técnico do Corinthians está a caminho do Brasil. Vitor Pereira está no aeroporto da cidade de Porto, em Portugual, e embarcará nesta sexta-feira (25). A previsão de chegada do treinador a São Paulo é nesta segunda-feira (28). Estavam com Vitor os auxiliar técnico Luis Miguel, o assistente Felipe, o analista Bruno e o preprarador físico Antônio. Mais um profissional ainda pode integrar a comissão de Pereira no Timão.

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Torcedores corintianos, da Fiel Porto, estiveram presentes no aeroporto para o contato com o novo comandante da equipe alvinegra.

Alguns presentes, inclusive, tentaram fazer com que Vitor Pereira provocasse o arquirrival do Corinthians, o Palmeiras, falando que o time alviverde não tem título mundial, mas o treinador se recusou. Contudo, Pereira comentou sobre o DNA corintiano e se disse ter um pouco de identidade, sobretudo fazendo menção a loucura, costumeiramente representada pelo torcedor do Timão com o termo 'Bando de Loucos'.

- Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo DNA. Eu sou um pouquinho louco. Escolho sempre projetos que me desafiam, projetos com paixão, como é o caso deste do Corinthians - disse o técnico à veículos de imprensa presentes no embarque do profissional rumo ao Brasil.

Inicialmente a chegada de Vitor Pereira ao Brasil era prevista para segunda-feira (28), mas deve ser antecipada e acontecer na manhã deste sábado (26). Assim, a tendência é que o treiandor esteja presente nas tribunas da Neo Química Arena para acompanhar o duelo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, neste domingo (27), às 11h, pela nona rodada do Campeonato Paulista.