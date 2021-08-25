Rumo ao Corinthians, Roger Guedes se despede do Shandong: 'Optei por seguir em frente'

Crédito: Reprodução/Instagram

O torcedor do Corinthians está cada vez mais perto de um final feliz com a "novela Roger Guedes". Desta vez a etapa cumprida foi a mensagem de despedida do jogador ao Shandong Taishan (antigo Shandong Luneng). Em post no Instagram, o jogador disse que optou por seguir em frente e agradeceu ao clube chinês pela compreensão com a sua decisão neste momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na última segunda-feira, o estafe do atacante já havia conseguido a rescisão contratual depois de cerca de sete meses de "batalha". No entanto, somente na noite da última terça-feira (aqui no Brasil) é que o o clube oficializou a liberação em seus canais oficiais. Já na manhã desta quarta, foi Roger quem usou seu perfil nas redes sociais para divulgar a saída do Shandong após três anos.

O mesmo aconteceu com Renato Augusto antes de ser anunciado pelo Corinthians. O Beijing Guoan e o meia se despediram oficialmente em suas redes sociais e pouco tempo depois o Timão anunciou a contratação.Com Roger Guedes, alguns detalhes para a assinatura do contrato e a oficialização pelo clube ainda precisam ser acertados, mas o acordo entre as partes já está apalavrado há algum tempo e restava apenas a liberação do Shandong Taishan para colocar tudo no papel. A verdade é que agora falta muito pouco para que essa novela termine e ele vista a camisa alvinegra.

Confira a mensagem de despedida de Roger Guedes ao time chinês:

"Infelizmente chegou a hora de dizer adeus, e neste momento de despedida estou tão arrasado quanto vocês. Deixar o Shandong Taishan foi a decisão mais difícil que já tomei na minha carreira, mas acreditem, a camisa laranja e o Taishan permanecerão no meu coração para sempre.

No verão de 2018, graças à preferência do clube parti do Brasil para a China, um país que nunca conheci, e tive a sorte de fazer parte da equipe do Shandong Taishan e começar um novo capítulo da minha carreira profissional. Desde a minha adaptação no início até o aperto no peito nesses últimos dias, já passei por tanto e sou grato por tudo.

Agradeço ao clube por ter me abraçado com compreensão e respeito da minha escolha quando optei por seguir em frente. Sou imensamente grato pela comissão técnica que me ajudou a evoluir cada vez mais. Obrigado meus colegas, por todo o apoio que me deram durante as partidas e por todas as assistências que fizeram para mim. Afinal, eu gostaria de atribuir a minha maior gratidão para os torcedores, vocês merecem todo o meu respeito e são pessoas mais importantes desta passagem minha, e eu gostaria que continuem me acompanhar e apoiar o Shandong, como sempre fizeram.

Os três anos me deixaram tantas lembranças, e gravei o nome do Shandong Taishan no meu peito. Levantar a Copa da China em 2020 foi um dos momentos mais lindos na minha vida profissional, e desde então a glória do Laranjão ficou no meu coração iluminando o meu caminho.