Rumo ao Cerro Porteño, Piris da Motta irá ao Ninho se despedir de companheiros do Flamengo

O volante Piris da Motta está de saída do Flamengo. Aos 27 anos, o jogador irá ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira, data da reapresentação do elenco principal, se despedir de companheiros e profissionais do clube que defende desde 2018. As partes ajustam detalhes para oficializar a transferência em definitivo para o Cerro Porteño (PAR), que já tem um acordo com o Flamengo.A informação da oferta do Cerro Porteño (PAR) ao Flamengo foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande, e confirmada pelo LANCE!, nesta segunda-feira, junto a um dos representantes do volante Piris da Motta.

Os valores da transferência são mantidos em sigilo. Contratado em agosto de 2018 por R$ 23 milhões junto ao San Lorenzo, da Argentina, Piris da Motta não firmou-se no Flamengo. A temporada em que mais atuou foi a de 2019: 41 jogos (22 como reserva). Em 2020, foi emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia.

Piris não estava nos planos do departamento de futebol do Flamengo desde 2021 e, por pouco, não deixou o clube ao longo da última temporada. Com contrato até o fim de 2022, o desejo da diretoria da Gávea era de negociá-lo em definitivo, e não emprestá-lo novamente, e assim será com o Cerro Porteño.