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Rumo ao Cerro Porteño, Piris da Motta irá ao Ninho se despedir de companheiros do Flamengo

Flamengo e Cerro Porteño, do Paraguai, já entraram em acordo pela transferência do volante de 27 anos, que está no Rubro-Negro desde 2018...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 08:01

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 08:01

O volante Piris da Motta está de saída do Flamengo. Aos 27 anos, o jogador irá ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira, data da reapresentação do elenco principal, se despedir de companheiros e profissionais do clube que defende desde 2018. As partes ajustam detalhes para oficializar a transferência em definitivo para o Cerro Porteño (PAR), que já tem um acordo com o Flamengo.A informação da oferta do Cerro Porteño (PAR) ao Flamengo foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande, e confirmada pelo LANCE!, nesta segunda-feira, junto a um dos representantes do volante Piris da Motta.
Os valores da transferência são mantidos em sigilo. Contratado em agosto de 2018 por R$ 23 milhões junto ao San Lorenzo, da Argentina, Piris da Motta não firmou-se no Flamengo. A temporada em que mais atuou foi a de 2019: 41 jogos (22 como reserva). Em 2020, foi emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia.
Piris não estava nos planos do departamento de futebol do Flamengo desde 2021 e, por pouco, não deixou o clube ao longo da última temporada. Com contrato até o fim de 2022, o desejo da diretoria da Gávea era de negociá-lo em definitivo, e não emprestá-lo novamente, e assim será com o Cerro Porteño.
Crédito: Semfirmar-senoFlamengodesde2018,PirisdaMottaestádesaídaparaoCerroPorteño(Foto:AlexandreVidal/CRF

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