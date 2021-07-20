Rumo a Tóquio: conheça os sete representantes do Flamengo nos Jogos Olímpicos

Crédito: Roberto Peixoto/CBC

O Mundial de Clubes no Japão está marcado para dezembro, mas o famoso bordão da torcida do Flamengo ganhará novo significado a partir desta semana. A três dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sete atletas vivem os momentos finais de preparação em solo japonês antes de representar o clube rubro-negro na maior competição esportiva do mundo.

+ Lyon define valor para negociar Thiago Mendes com o FlamengoEntre os representantes do Flamengo em Tóquio, está o canoísta Isaquias Queiroz, que conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 - duas de prata e uma de bronze. Aos 27 anos, ele é um dos favoritos para o ouro nas provas de velocidade C2 1.000m e C1 1.000m.

Outro atleta rubro-negro na canoagem é Jack Godmann, de 22 anos. Natural de Itacaré (BA), ele defende as cores do Flamengo desde 2019 e também competirá nas provas C2 1.000m e C1 1.000m. As etapas classificatórias dos brasileiros na canoagem estão marcadas para começar apenas em 1º de agosto, às 22h (de Brasília).

Na ginástica artística, o Flamengo tem mais duas representantes: Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. Com a experiência da Rio 2016 na bagagem, as duas jovens atletas são os principais nomes da ginástica artística feminina no país e chegam a Tóquio com boas chances de medalha nas provas individuais. Flávia e Rebeca estreiam na Olimpíada no domingo (25), às 08h20 (de Brasília), na fase qualificatória da ginástica artística.

Além de Larissa, Naná Almeida e Gabi Roncatto serão as outras representantes do Flamengo na natação olímpica. As duas vão competir no revezamento 4x200m livre em busca de uma medalha para o Brasil. A etapa classificatória da prova está marcada para 28 de julho, quarta-feira, às 8h30 (de Brasília).Os representantes do Flamengo em Tóquio:

CANOAGEM:- Isaquias Queiroz (C2 1.000m e C1 1.000m)- Jacky Godmann (C2 1.000m e C1 1.000m)

GINÁSTICA ARTÍSTICA:- Rebeca Andrade (individual feminino)- Flavia Saraiva (individual feminino)