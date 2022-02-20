Rumo à Libertadores! Torcida do Fluminense apoia elenco no aeroporto antes de embarque para a Colômbia

O último sábado do Fluminense encerrou com chave de ouro. Às vésperas da estreia na Libertadores, o time goleou o Volta Redonda, por 3 a 0, poucas horas antes de embarcar para a Colômbia, onde enfrentará o Millonarios nesta terça-feira. Com o resultado, o Tricolor não apenas garantiu a vaga na semifinal do Carioca, como também empolgou a torcida, que compareceu no Aeroporto Tom Jobim para embalar o elenco rumo à Glória Eterna. Tudo começou quando o Fluminense pediu para que o horário da oitava rodada do Carioca ocorresse às 19h, uma hora antes do previsto. A ideia era aproveitar o o jogo no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para que depois o elenco fosse direto ao aeroporto, localizado no mesmo bairro. A torcida, empolgada pela boa fase do time no estadual, gostou da ideia e decidiu apoiar o time no embarque para Bogotá, durante a madrugada.

Nos minutos finais da vitória sobre o Voltaço, já era possível ouvir a torcida motivar o Flu para terça-feira. O resultado positivo empolgou tanto que torcedores se dirigiram ao local do embarque após os 90 minutos. Antes mesmo da chegada do elenco, tricolores se enfileiravam entre bandeirões e baterias para cantar músicas da arquibancada no portões do aeroporto.Quando o Flu chegou para o embarque, por volta das 23h50, a torcida formou um cordão para que o ônibus tricolor pudesse passar. Na frente do Portão C, tricolores não pararam de cantar e motivaram o time com sinalizadores. Durante a recepção dos jogadores, o nome de Germán Cano soou alto na entrada do Aeroporto Tom Jobim. Luiz Henrique, que não atuou na vitória pelo Carioca, também foi ovacionado momentos antes, na saída do Estádio Luso-Brasileiro. Festa tricolor no embarque para a Colômbia (Reprodução/Internet)Assim, o Tricolor embarcou para Bogotá, capital colombiana. Com titulares poupados, goleada e festa no Rio de Janeiro, o Time de Guerreiros chega ao país vizinho com moral para enfrentar o primeiro adversário da Libertadores. Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em jogo válido pela primeira rodada do torneio continental. A equipe ainda fará um treino em solo estrangeiro antes da estreia.