Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rumo à Libertadores! Torcida do Fluminense apoia elenco no aeroporto antes de embarque para a Colômbia
futebol

Rumo à Libertadores! Torcida do Fluminense apoia elenco no aeroporto antes de embarque para a Colômbia

Tricolores deixaram o Estádio Luso-Brasileiro após a vitória do Fluminense e se dirigiram ao Aeroporto Tom Jobim para apoiar elenco tricolor...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 07:00
O último sábado do Fluminense encerrou com chave de ouro. Às vésperas da estreia na Libertadores, o time goleou o Volta Redonda, por 3 a 0, poucas horas antes de embarcar para a Colômbia, onde enfrentará o Millonarios nesta terça-feira. Com o resultado, o Tricolor não apenas garantiu a vaga na semifinal do Carioca, como também empolgou a torcida, que compareceu no Aeroporto Tom Jobim para embalar o elenco rumo à Glória Eterna. Tudo começou quando o Fluminense pediu para que o horário da oitava rodada do Carioca ocorresse às 19h, uma hora antes do previsto. A ideia era aproveitar o o jogo no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para que depois o elenco fosse direto ao aeroporto, localizado no mesmo bairro. A torcida, empolgada pela boa fase do time no estadual, gostou da ideia e decidiu apoiar o time no embarque para Bogotá, durante a madrugada.
Nos minutos finais da vitória sobre o Voltaço, já era possível ouvir a torcida motivar o Flu para terça-feira. O resultado positivo empolgou tanto que torcedores se dirigiram ao local do embarque após os 90 minutos. Antes mesmo da chegada do elenco, tricolores se enfileiravam entre bandeirões e baterias para cantar músicas da arquibancada no portões do aeroporto.Quando o Flu chegou para o embarque, por volta das 23h50, a torcida formou um cordão para que o ônibus tricolor pudesse passar. Na frente do Portão C, tricolores não pararam de cantar e motivaram o time com sinalizadores. Durante a recepção dos jogadores, o nome de Germán Cano soou alto na entrada do Aeroporto Tom Jobim. Luiz Henrique, que não atuou na vitória pelo Carioca, também foi ovacionado momentos antes, na saída do Estádio Luso-Brasileiro. Festa tricolor no embarque para a Colômbia (Reprodução/Internet)Assim, o Tricolor embarcou para Bogotá, capital colombiana. Com titulares poupados, goleada e festa no Rio de Janeiro, o Time de Guerreiros chega ao país vizinho com moral para enfrentar o primeiro adversário da Libertadores. Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em jogo válido pela primeira rodada do torneio continental. A equipe ainda fará um treino em solo estrangeiro antes da estreia.
Crédito: TorcedoressaíramdoEstádioLuso-BrasileiroeforamdiretoparaoAeroportoTomJobim(Reprodução/Internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados