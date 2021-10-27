Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabor amargo

Ruim para os dois: Goiás e Botafogo ficam no empate pela Série B

Gols saem de forma relâmpago ainda no início da partida, mas empate na Serrinha não aproxima, de fato, nenhuma das equipes do objetivo de chegar ao Brasileirão
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 23:26

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 23:26

Botafogo e Goiás só ficaram no empate na Serrinha
Botafogo e Goiás só ficaram no empate na Serrinha Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Um dos jogos que prometia trazer mais equilíbrio na Série B do Brasileirão seguiu à risca o esperado. Goiás e Botafogo não saíram do empate e ficaram no 1 a 1 em partida disputada na Serrinha na noite desta terça-feira (26), em jogo válido pela 32ª rodada do torneio nacional.
Hugo e Joel Carli fizeram os gols. O resultado não foi bom para ninguém: o Botafogo chegou a 56 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Coritiba e ficar na liderança. O Goiás, por sua vez, é o 4º colocado com 53 pontos e não abre vantagem dentro do G-4.
O Goiás, agora, terá uma semana livre. O Esmeraldino volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar a Ponte Preta na Serrinha às 21h30. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para medir forças com o Confiança às 19h no Estádio Nilton Santos.

O JOGO

Não demorou muito para o público na Serrinha, que apoiou o Goiás desde os primeiros instantes do jogo, explodir. Logo aos quatro minutos, Warley recuou a bola dentro da área, Diego Loureiro furou o chute e ela sobrou limpa para Hugo apenas completar para o fundo das redes, fazendo a festa da torcida.
A vantagem alviverde durou pouco. Pouco mais de cinco minutos depois, Chay aproveitou o rebote de uma falta e acertou um cruzamento na cabeça de Joel Carli, que subiu mais alto que a defesa para cabecear e empatar a partida para o Botafogo.
Mesmo com o começo agitado, os gols pararam por aí no primeiro tempo. O restante da etapa mostrou o Goiás mais ativo no campo ofensivo, mas com dificuldade para furar a defesa do Botafogo. O Alvinegro, por sua vez, pouco ameaçou o rival.
Toda a velocidade e intensidade do primeiro tempo viraram faltas e entradas duras na etapa complementar. Tanto Goiás quanto Botafogo pararam a partida com muitas intervenções físicas, dificultando o desenvolvimento de qualquer tipo de jogada e da continuidade do ataque.
Os minutos finais foram de uma 'trocação franca' de oportunidades dos dois lados, já que o empate não era bom para nenhuma das equipes. O Botafogo até tentou pressionar e ameaçou o Esmeraldino com bolas aéreas na reta final do jogo, mas nada suficiente para marcar. No fim, as duas equipes saíram da partida com um ponto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados