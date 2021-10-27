Ruim para os dois: Goiás e Botafogo ficam no empate pela Série B

Botafogo e Goiás só ficaram no empate na Serrinha Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Um dos jogos que prometia trazer mais equilíbrio na Série B do Brasileirão seguiu à risca o esperado. Goiás e Botafogo não saíram do empate e ficaram no 1 a 1 em partida disputada na Serrinha na noite desta terça-feira (26), em jogo válido pela 32ª rodada do torneio nacional.

Hugo e Joel Carli fizeram os gols. O resultado não foi bom para ninguém: o Botafogo chegou a 56 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Coritiba e ficar na liderança. O Goiás, por sua vez, é o 4º colocado com 53 pontos e não abre vantagem dentro do G-4.

O Goiás, agora, terá uma semana livre. O Esmeraldino volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar a Ponte Preta na Serrinha às 21h30. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para medir forças com o Confiança às 19h no Estádio Nilton Santos.

O JOGO

Não demorou muito para o público na Serrinha, que apoiou o Goiás desde os primeiros instantes do jogo, explodir. Logo aos quatro minutos, Warley recuou a bola dentro da área, Diego Loureiro furou o chute e ela sobrou limpa para Hugo apenas completar para o fundo das redes, fazendo a festa da torcida.

A vantagem alviverde durou pouco. Pouco mais de cinco minutos depois, Chay aproveitou o rebote de uma falta e acertou um cruzamento na cabeça de Joel Carli, que subiu mais alto que a defesa para cabecear e empatar a partida para o Botafogo.

Mesmo com o começo agitado, os gols pararam por aí no primeiro tempo. O restante da etapa mostrou o Goiás mais ativo no campo ofensivo, mas com dificuldade para furar a defesa do Botafogo. O Alvinegro, por sua vez, pouco ameaçou o rival.

Toda a velocidade e intensidade do primeiro tempo viraram faltas e entradas duras na etapa complementar. Tanto Goiás quanto Botafogo pararam a partida com muitas intervenções físicas, dificultando o desenvolvimento de qualquer tipo de jogada e da continuidade do ataque.