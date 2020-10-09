Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ruim para os dois! Figueira e Chape ficam no empate pela Série B

Em duelo com pouca emoção, Furacão e Verdão do Oeste não balançaram a rede...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 17:51

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 17:51

Crédito: Marcio Cunha/ACF
No Orlando Scarpelli, Figueirense e Chapecoense protagonizaram um jogo sem graça, que terminou empatado sem gols. Com o placar, o Furacão é o 17º, com 14 pontos. O Verdão do Oeste é o vice-líder, com 26 pontos.Na próxima rodada, o Figueirense encara o Sampaio Corrêa, fora de casa. Enquanto isso, a Chapecoense mede forças com o CRB, no Rei Pelé.
O confronto
A etapa inicial decepcionou. Os dois times deixaram o meio-campo truncado e quase não levaram trabalho aos goleiros, que assistiam o jogo.
Quando conseguiu encaixar um bom lance, o Figueirense chegou mais perto com Keké. Porém, o chute saiu fraco. Por outro lado, a Chape manteve o sistema defensivo forte e tentou assustar nos lançamentos. Sem sucesso.
Na etapa final o confronto permaneceu do mesmo jeito. Sem muitas emoções, a Chape engatou um bom lance de maneira isolada na casa dos 12 minutos. Felipe Garcia recebeu na grande área, levou para o lado e chutou. A bola passou perto do poste e saiu.
Com o Figueirense mais ‘desajustado’ na reta final do jogo, Lucas Tocantins apareceu na linha de fundo, cruzou para trás e achou Evandro. O meia pegou de primeira e Pereira salvou com a perna direita. Pouco depois, novamente Evandro, em finalização da entrada da área, exigiu boa defesa de Sidão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados