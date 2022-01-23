  • Ruim para os dois! Em jogo fraco, Milan e Juventus empatam sem gols pelo Campeonato Italiano
futebol

Ruim para os dois! Em jogo fraco, Milan e Juventus empatam sem gols pelo Campeonato Italiano

Brigando na parte de cima da tabela, equipes fazem jogo truncado e de poucas oportunidades no San Siro. Resultado acabou sendo ruim para os dois times...
LanceNet

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 18:38

Tudo igual no San Siro. Neste domingo, pelo Campeonato Italiano, Milan e Juventus se enfrentaram na casa da equipe rubro-negra, mas as equipes empataram em 0 a 0 num jogo de poucas emoções. O resultado foi ruim para os dois, que brigam na parte de cima da tabela.PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de poucas chances claras de gol no San Siro. Jogando fora de casa, a Juventus até tomou a iniciativa e assustou com Cuadrado, que mandou para fora. Pelo lado rubro-negro, a melhor oportunidade foi com Rafael Leão, que parou em grande defesa de Szczesny.
JOGO AMARRADOO segundo tempo seguiu o mesmo ritmo da etapa inicial e nenhuma das duas equipes conseguiu se impor para buscar o gol da vitória. O Milan seguiu sendo ligeiramente superior, mas sem levar muito perigo ao gol alvinegro. A Velha Senhora teve mais posse de bola, mas não soube muito o que fazer com ela.
INTER E NAPOLI AGRADECEMCom o empate, a Inter de Milão, líder da Serie A com 53 pontos, agora tem quatro de vantagem para o Milan, que chegou aos 49. Além da distância para a Nerazzurri, o time rubro-negro perdeu a segunda colocação para o Napoli. A Juventus, por sua vez, desperdiçou chance de entrar no G-4 e segue em quinto.
SEQUÊNCIA​O Campeonato Italiano agora será paralisado por causa da Data-Fifa, sendo retomado somente daqui a duas semanas. No dia 6 de fevereiro, o Milan tem clássico contra a Inter de Milão, no Derby della Madonnina, enquanto a Juventus encara o Hellas Verona, no mesmo dia.
Crédito: Milan chegou aos 49 pontos, enquanto Juventus alcançou a marca de 42 no Italiano (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP

