Rui Vitória, ex-treinador do Benfica, ironiza relato de Jorge Jesus sobre elogio de Guardiola

As falas de Jorge Jesus seguem repercutindo no mundo do futebol, mas dessa vez fora do Brasil. O ex-treinador do Flamengo afirmou, em entrevista ao 'Bem, Amigos!', que um elogio de Guardiola ao sistema defensivo do Benfica feito em seu livro, teria sido para ele.- Quem era o treinador do Benfica? Eu - disse Jorge Jesus.

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Contudo, a declaração do 'Mister' não procede. O elogio feito por Pep Guardiola remete ao sistema defensivo do Benfica após o confronto com o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League 2015/16. E este Benfica era treinado por Rui Vitória.

O treinador, ao saber da 'gafe' cometida por Jorge Jesus, usou seu Instagram para ironizar o ex-comandante do Flamengo ao postar uma foto com Guardiola e um emoji 'desconfiado'. Fato curioso é que Jorge Jesus, em toda sua carreira como treinador, jamais enfrentou um time treinado por Pep Guardiola.