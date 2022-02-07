RUF RUF! Felipe Melo ganha moral com a torcida do Fluminense e aumenta histórico de provocações

É inegável que Felipe Melo seja um dos personagens mais marcantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Seja pelos títulos conquistados enquanto vestia a camisa do Palmeiras ou pelas fortes e controversas declarações fora dos gramados. No último domingo, ele foi peça central no quente clássico vencido por 1 a 0 pelo Fluminense sobre o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, envolvido em discussões, provocações e sendo um dos melhores em campo. Quando foi contratado, o experiente volante recebeu algumas críticas da torcida, especialmente por conta da idade avançada (38 anos). Na primeira coletiva, disse que não ligava e disse que quem torcia contra iria "chorar no final do ano". Até aquele momento, havia apenas a expectativa sobre como ele entraria no esquema do Fluminense, que teve André como grande nome da última temporada e poderia perder espaço.

Com Abel Braga, Felipe Melo vem sendo utilizado como zagueiro. No Fla-Flu, chegou a ficar mais adiantado no segundo tempo para melhorar a saída de bola e fechar os espaços. Entretanto, ao longo dos 70 minutos que ficou em campo, o jogador foi essencial. Seguro na defesa, ele impediu uma chance clara de gol ao dar um leve toque. Mas o momento que chamou mais a atenção foi em uma de suas características: as discussões. Ainda no comecinho do jogo, o primeiro grande embate, quando o volante chamou Diego de "meu vice". Na arquibancada, Felipe Melo parece estar conquistando o torcedor. Desde o primeiro jogo ele foi o único a ganhar uma música especial quando a torcida canta a escalação, dizendo "ruf ruf ruf, Felipe Melo é pitbull". Nas redes sociais, os tricolores exaltaram o jogador após a partida. GOSTA DE PROVOCAR

Felipe Melo é o tipo de jogador que não tem papas na língua e nem medo de provocar o adversário. Em uma vitória do Palmeiras sobre o Santos na Vila Belmiro, ele ironizou a torcida do rival: "Nunca vi caldeirão com oito mil pessoas. Caldeirão é no Chiqueiro", fazendo referência ao Allianz Parque, estádio alviverde. Ao longo do jogo, os santistas cantaram "não é mole, não, Felipe Melo afundou a seleção”, lembrando a participação dele em 2010 na Copa do Mundo.

O volante também teve um atrito com Cuca na época que o treinador estava no Verdão. Após a eliminação para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, os dois se desentenderam e o jogador acabou afastado. Meses depois foi o treinador quem caiu. Em um áudio vazado, Felipe dizia "com esse cara eu não trabalho. Ele é covarde, mau caráter e mentiroso".

O próprio Flamengo já tinha sido alvo de reclamações antes. Após o tricampeonato na Libertadores em cima do Rubro-Negro, no ano passado, Felipe Melo mandou um recado para Willian Arão, que havia arriscado um placar de 2 a 0 para o Fla na véspera da partida. "Respeita a história! Senhor Arão, vocês vão ganhar de 2 a 0? Nos seus sonhos! Respeita", disse. Ele também ironizou a tradicional comemoração feita por Gabriel Barbosa erguendo os braços.

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Seja dentro ou fora de campo, Felipe Melo já vem movimentando o Fluminense desde a sua chegada. O torcedor agora espera que o discurso sobre conquistar títulos não fique apenas nas palavras. O Tricolor volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Botafogo, às 20h, no Estádio Nilton Santos.