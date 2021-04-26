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Rueda, sobre reforços no Santos: 'Temos uma lista, já estávamos de olho no mercado'

Presidente, no entanto, deixa claro que contratações serão pontuais e somente após chegada do novo técnico...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 17:11
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O presidente do Santos, Andres Rueda, deu entrevista coletiva na manhã desta segunda em que revelou o pedido de demissão do técnico Ariel Holan. O dirigente disse que tentou demover o profissional da decisão, mas não conseguiu. Ainda na coletiva, o gestor revelou a posição do Santos sobre a contratação de reforços.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista - Independentemente da liberação do transferban, nós já vínhamos olhando o mercado desde o início. A gente tem uma série de jogadores que estavam no nosso radar, agora é hora de negociar e conversar dentro das possibilidades financeiras do clube para trazer - afirmou Rueda.
O Santos anunciou no último sábado ter concluído a venda do atacante Soteldo para o Toronto FC, do Canadá. O jogador foi negociado por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões). O Peixe repassou sua parte ao Huachipato (CHI) e ainda pagará US$ 500 mil, de forma parcelada, para quitar sua dívida com o clube chileno. No entanto, o Peixe ficará com 12,5% de uma venda futura. Com a transferência, o Peixe conseguiu a liberação do TransferBan, imposto pela FIFA justamente pela dívida com o Huachipato, da Venezuela, pela compra do atacante venezuelano.Para a contratação dos reforços, o presidente afirmou que o clube irá esperar a definição de um novo técnico, mas que ele será apenas mais uma parte do processo.
- A gente tem uma lista, obviamente vamos aguardar a contratação do técnico que nos ajude em posição é mais carente e que nos ajude pela opinião dele. Porém, no critério de contratação existe todo um processo, não será simplesmente pelo pedido do técnico. A gente tem uma linha de scout, ver se realmente o jogador está trazendo vai agregar, a parte médica, psicológica e financeira para se fechar. Temos uma lista e já começamos a conversar a respeito - afirmou Andres Rueda.

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