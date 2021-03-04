Rueda revela valor de multa de Holan e lamenta pagar sete técnicos

Crédito: Twitter Santos FC

Andrés Rueda, presidente do Santos, revelou o valor da multa rescisória do técnico argentino Ariel Holan, em entrevista à TV Santa Cecília. O novo comandante santista assinou um contrato de três anos com o Peixe.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Ele tem uma multa no primeiro ano de quatro salários do técnico, não da comissão, bilateral, ou seja, saindo por vontade nossa ou pedindo a conta são quatro salários e a partir do segundo ano, de três salários. Não era o desejado, mas foi o que a gente conseguiu. Ficou de bom tamanho para começar o processo de mudança nessas partes de multa - concluiu Rueda.