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futebol

Rueda revela valor de multa de Holan e lamenta pagar sete técnicos

Presidente do Santos afirma que a multa em contrato do técnico é proporcional ao salário...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 16:59
Crédito: Twitter Santos FC
Andrés Rueda, presidente do Santos, revelou o valor da multa rescisória do técnico argentino Ariel Holan, em entrevista à TV Santa Cecília. O novo comandante santista assinou um contrato de três anos com o Peixe.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Ele tem uma multa no primeiro ano de quatro salários do técnico, não da comissão, bilateral, ou seja, saindo por vontade nossa ou pedindo a conta são quatro salários e a partir do segundo ano, de três salários. Não era o desejado, mas foi o que a gente conseguiu. Ficou de bom tamanho para começar o processo de mudança nessas partes de multa - concluiu Rueda.
Ariel Holan recebe cerca de R$ 400 mil reais por mês, portanto, sua multa rescisória é de cerca R$ 1,6 milhão no primeiro ano. O dirigente lamentou o clube estar pagando por sete técnicos: Oswaldo de Oliveira, Enderson Moreira, Dorival Júnior, Levir Culpi, Jorge Sampaoli e Jesualdo Ferreira. Todos eles recebem dinheiro do Alvinegro até hoje pelas respectivas multas.- Contrato dele é de três anos, eu tinha uma ideia de tentar uma contratação de técnico, acabar com esse negócio de de multa, a gente está pagando sete técnicos, o valor de tudo é quase R$ 15 milhões, não consegui zerar a multa, mas coloquei uma que eu acho que se adequa ao nosso bolso - afirmou o presidente.

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