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Rueda revela conversa com prefeito de Barueri por jogos do Santos na Grande São Paulo

Presidente do Peixe busca alternativas para mandar jogos diante da maior parte da torcida...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 15:00
O Santos pretende, em breve, mandar jogos na Grande São Paulo. O presidente Rueda revelou aos membros do Conselho Deliberativo do Peixe que teve uma reunião com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, para discutir a possibilidade da realização de partidas do Santos na Arena da cidade.- Hoje (segunda) mesmo tivemos uma conversa boa com o prefeito de Barueri e o secretário de esportes de Barueri para viabilizar rapidamente jogos no estádio de Barueri neste momento. Em paralelo, temos conversas com o pessoal do Pacaembu para assim que estiver pronta, fazer uma parceria - completa Rueda.
A Arena Municipal Orlando Batista Noveli, popularmente apelidada como Arena Barueri que fica localizada na cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. A capacidade máxima do local é de 31.452 pessoas.Na mesma reunião, Rueda repetiu que o clube realizou uma vistoria no Canindé e descartou a realização de partidas no estádio no momento.
- Não podemos esquecer que quatro meses atrás saímos da pandemia. Desde o começo, e era promessa de campanha, fazer jogo em São Paulo. Tivemos uma complicação já que o Pacaembu está em reforma. O Canindé fomos fazer uma vistoria e não tem condições. O investimento para deixá-lo, desde cabeamento de fibra, gramado e iluminação é inviável. Estamos olhando com muito carinho - disse o presidente.
A última vez que o Alvinegro entrou em campo na Grande São Paulo como mandante foi no empate contra o Palmeiras em 0 a 0, no Paulistão de 2020, ainda com Jesualdo no comando técnico e José Carlos Peres como presidente do clube.
Crédito: AArenaBarueripodereceberjogosdoSantosnoCampeonatoBrasileiro(Foto:Divulgação

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