Rueda revela conversa com prefeito de Barueri por jogos do Santos na Grande São Paulo

O Santos pretende, em breve, mandar jogos na Grande São Paulo. O presidente Rueda revelou aos membros do Conselho Deliberativo do Peixe que teve uma reunião com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, para discutir a possibilidade da realização de partidas do Santos na Arena da cidade.- Hoje (segunda) mesmo tivemos uma conversa boa com o prefeito de Barueri e o secretário de esportes de Barueri para viabilizar rapidamente jogos no estádio de Barueri neste momento. Em paralelo, temos conversas com o pessoal do Pacaembu para assim que estiver pronta, fazer uma parceria - completa Rueda.

A Arena Municipal Orlando Batista Noveli, popularmente apelidada como Arena Barueri que fica localizada na cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. A capacidade máxima do local é de 31.452 pessoas.Na mesma reunião, Rueda repetiu que o clube realizou uma vistoria no Canindé e descartou a realização de partidas no estádio no momento.

- Não podemos esquecer que quatro meses atrás saímos da pandemia. Desde o começo, e era promessa de campanha, fazer jogo em São Paulo. Tivemos uma complicação já que o Pacaembu está em reforma. O Canindé fomos fazer uma vistoria e não tem condições. O investimento para deixá-lo, desde cabeamento de fibra, gramado e iluminação é inviável. Estamos olhando com muito carinho - disse o presidente.

A última vez que o Alvinegro entrou em campo na Grande São Paulo como mandante foi no empate contra o Palmeiras em 0 a 0, no Paulistão de 2020, ainda com Jesualdo no comando técnico e José Carlos Peres como presidente do clube.