Rueda promete mudanças nas categorias de base do Santos: 'Chegou a hora'

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O presidente do Santos, Andres Rueda, prometeu mudanças em breve nas categorias de base do clube. Em entrevista ao Canal do Nicola, o dirigente afirmou que aproveitou os primeiros meses deste ano para resolver outros problemas do Peixe e analisar os profissionais e processos do clube. Agora, a base deve passar por reformulação.- Nesse meio tempo ninguém ficou parado. Usamos esse tempo para entender os processos da base, desde a captação até a preparação para o jogador ir ao profissional. Nós levantamos e redesenhamos todos os processos junto com os dirigentes, agora vamos tentar implantar isso na base. Chegou a vez de dar umas mexidas na base. Isso tem caminhado e logo começamos a estruturar nossa base - completou.

No final do ano passado, o então presidente Orlando Rollo promoveu diversas mudanças nas categorias de base, com as contratação de Flávio Antunes (Sub-15), Elder Campos (Sub-17), Aarão Alves (Sub-20) e com a promoção de Edinho ao cargo de técnico do Sub-23. O filho do Rei, no entanto, não tem licença de técnica e quem assina a súmula é o auxiliar, Rodrigo Chipp.- O Edinho, se eu não me engano, não tem o curso que permite assinar, e para ser direto: as prioridades que o clube tinha quando assumimos a gestão era a parte financeira, porque o clube fecharia com folha atrasada, dívidas, impostos... A prioridade foi resolver isso. Na sequência, a prioridade foi o planejamento do futebol profissional - disse.