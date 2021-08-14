Rueda prevê volta de Marinho ao Santos em até 15 dias

O atacante Marinho deve voltar aos treinos na próxima segunda-feira e seu retorno aos jogos do Santos em até 15 dias. A informação foi dada pelo presidente do Peixe, Andres Rueda, em entrevista à Rádio Capital.- O Marinho tinha uma fibrose na coxa esquerda, através de um esforço em um treinamento teve uma sangramento, gerou um hematoma. Foi tratado com punção, foi extraído coágulo, sangue e a coxa voltou ao normal, já foi tratado. Está em processo de recuperação. Acredito que um processo de 10 a 15 dias para o seu retorno. Isso é que os médicos nos informam - afirmou o presidente.