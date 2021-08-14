Rueda prevê volta de Marinho ao Santos em até 15 dias

O atacante Marinho deve voltar aos treinos na próxima segunda-feira e seu retorno aos jogos do Santos em até 15 dias. A informação foi dada pelo presidente do Peixe, Andres Rueda, em entrevista à Rádio Capital.- O Marinho tinha uma fibrose na coxa esquerda, através de um esforço em um treinamento teve uma sangramento, gerou um hematoma. Foi tratado com punção, foi extraído coágulo, sangue e a coxa voltou ao normal, já foi tratado. Está em processo de recuperação. Acredito que um processo de 10 a 15 dias para o seu retorno. Isso é que os médicos nos informam - afirmou o presidente.
Marinho está fora dos jogos do Santos desde a partida de ida diante da Juazeirense, pela Copa do Brasil. O tratamento do jogador gerou uma crise no departamento médico do clube. Como o DIÁRIO mostrou nesta semana, o atacante ficou fora de mais de 30% dos jogos do clube desde 2019.Com o prazo de 15 dias para o retorno do jogador, Marinho deve perder os jogos contra Fortaleza e Internacional pelo Campeonato Brasileiro e o jogo de volta contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana. O jogador é dúvida para o confronto de ida diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil.