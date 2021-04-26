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futebol

Rueda nega clima ruim entre jogadores, comissão e diretoria do Santos

Presidente afirmou que ambiente interno do Peixe é bastante tranquilo...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 11:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O presidente Andres Rueda, em entrevista coletiva na manhã desta segunda, afirmou que o técnico Ariel Holan pediu demissão após a derrota no clássico para o Corinthians por 2 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro. O presidente descartou clima ruim entre comissão e diretoria, inclusive o próprio Rueda tentou convencer Holan a voltar atrás na decisão.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista - Eu vejo muitos comentários da relação do vestiário com a diretoria, a relação com a diretoria é excelente, com o técnico é excelente. Não vão achar pelo em ovo em uma situação que não existe, a relação é muito boa. Quando o resultado não aparece, aparentemente para fora, parece que está tudo errado, mas não é isso. Calma, que as coisas vão se resolver - afirmou o presidente Andres Rueda.
De acordo com o presidente, o treinador estava insatisfeito pelos resultados ruins da equipe e até assustado por ter sido alvo de protesto dos torcedores. Rueda revelou que o apartamento o treinador foi alvo de rojões nos últimos dias.Ariel Holan se colocou à disposição para comandar o Santos na partida contra o Boca Juniors, nesta terça, mas a diretoria ainda não confirmou se ele irá trabalhar no jogo ou se o time será comandado pelo auxiliar técnico permanente, Marcelo Fernandes.
Ariel Holan deixa o Santos com 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

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