Rueda nega clima ruim entre jogadores, comissão e diretoria do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O presidente Andres Rueda, em entrevista coletiva na manhã desta segunda, afirmou que o técnico Ariel Holan pediu demissão após a derrota no clássico para o Corinthians por 2 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro. O presidente descartou clima ruim entre comissão e diretoria, inclusive o próprio Rueda tentou convencer Holan a voltar atrás na decisão.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista - Eu vejo muitos comentários da relação do vestiário com a diretoria, a relação com a diretoria é excelente, com o técnico é excelente. Não vão achar pelo em ovo em uma situação que não existe, a relação é muito boa. Quando o resultado não aparece, aparentemente para fora, parece que está tudo errado, mas não é isso. Calma, que as coisas vão se resolver - afirmou o presidente Andres Rueda.

De acordo com o presidente, o treinador estava insatisfeito pelos resultados ruins da equipe e até assustado por ter sido alvo de protesto dos torcedores. Rueda revelou que o apartamento o treinador foi alvo de rojões nos últimos dias.Ariel Holan se colocou à disposição para comandar o Santos na partida contra o Boca Juniors, nesta terça, mas a diretoria ainda não confirmou se ele irá trabalhar no jogo ou se o time será comandado pelo auxiliar técnico permanente, Marcelo Fernandes.