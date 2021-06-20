Rueda nega acordo para venda de Marinho, mas diz: "Não é inegociável"

Crédito: Divulgação/Santos

O presidente do Santos, Andres Rueda, negou que exista um acordo com o atacante Marinho para uma possível venda ao futebol estrangeiro.Segundo o mandatário santista, existiu uma conversa considerada normal, que se vier uma proposta que resolva a vida financeira do jogador, e que seja boa para o clube, as coisas sejam facilitadas.“Então, o Marinho é o atual Rei da América, é um dos principais jogadores do Santos. Ele, nos últimos meses, veio de uma lesão, depois da Covid, está em uma fase, evidente que não é igual a que estava. Isso acontece, é difícil ficar o tempo inteiro no auge", ponderou.

Segundo o presidente alvinegro, o camisa 11 segue nos planos para a sequência da temporada. "O jogador agrada muito ao Santos, ao presidente. Tenho uma relação muito próxima, sempre conversamos. Não existe nada disso de acordo. O que existe é uma vontade normal do jogador, do tipo, se surgir uma proposta que resolva minha vida financeira, o senhor me ajuda? E a colocação do Santos é igual para todos. Não existe jogador inegociável, o único é o nosso Rei. Vindo uma proposta interessante para o clube e jogador, nosso interesse não é ficar amarrando. Não é questão de acordo, foi uma conversa nesse sentido”, explanou.

Recentemente, o jogador fez uma publicação em sua rede social falando sobre novos recomeços e “voos mais altos”.