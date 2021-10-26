Rueda faz reunião no CT, e elenco do Santos passa confiança no técnico Fábio Carille

O presidente do Santos, Andres Rueda, compareceu ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira para conversar com líderes do elenco santista. Na reunião, estiveram presentes o goleiro João Paulo, o lateral Felipe Jonatan, o meia Carlos Sánchez e o atacante Marinho. A informação foi inicialmente publicada pelo Globo Esporte.O grande objetivo do encontro foi tentar entender as razões para o futebol ruim e a falta de resultados que o clube passa. O Alvinegro Praiano está na zona de rebaixamento, com 29 pontos, e vem de dura derrota em casa para o América-MG, sábado, na Vila Belmiro.
Pressionado pelos torcedores e conselheiros, o técnico Fábio Carille recebeu apoio do grupo. De acordo com apuração do DIÁRIO, os jogadores gostam da forma como são tratados pelo treinador, diferente do que acontecia com Fernando Diniz, hoje no Vasco. O técnico era considerado 'explosivo' e fazia reclamações de forma acintosas, o que incomodou boa parte dos atletas.Fábio Carille terá nova oportunidade nesta quarta-feira (27), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Peixe, foram 9 jogos com 4 empates, 4 derrota e uma vitória. O time marcou apenas 3 gols e sofreu 10.