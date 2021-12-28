Rueda fala sobre o trabalho de Carille e Dracena no Santos

O presidente Andres Rueda voltou a falar sobre o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena. O profissional tem carta branca para atuar no mercado de negociações santista.- Ele tem um orçamento aprovado pelo conselho deliberativo, a gente tem verba para gastar com futebol. Ele tem carta branca para ir ao mercado, ouvir a comissão técnica, estando de acordo e ele sabendo que está dentro do valor, a parte do CG é ver se está dentro das possibilidades, se está dentro do orçamento. E, eventualmente, uma coisa que fuja um pouco da curva, um jogador com toda carta branca, mas de 42 anos, desculpa, não da. Não podemos esquecer que jogador é ativo do clube. Pode sair todo mundo, mas o jogador fica no clube. Temos uma obrigação sim de dar uma orientada nesse sentido - disse Rueda ao Blog Soul Santista.
- Eu converso todo dia com ele, com o Carille. Trocamos muitas ideias, faz parte do dia a dia, eu comento, falamos dos jogadores. Temos essa interação. Agora a indicação do jogador é do corpo executivo de futebol do clube - completou.Rueda aproveitou para reforçar que confia no trabalho de Dracena e que tudo vem sendo feito dentro do orçamento do clube.
- Mas a relação vem sendo muito boa, ele é o homem de confiança. Eu acredito muito no trabalho dele, está penando, sabia que não ia ser fácil, está fazendo o possível. Basicamente é isso. Ele tem carta branca sim, dentro do orçamento e coisas que não são danosas para o clube - finalizou.