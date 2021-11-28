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Rueda explica confusão sobre plano feminino: "Nossa ideia é igualar"

Nesta segunda-feira o Conselho Deliberativo iria votar sobre a possibilidade do fim dos descontos para as mulheres que são sócias do clube, mas tirou item da pauta...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 14:28
O presidente Andres Rueda falou sobre as possíveis mudanças no sistema de sócios torcedores do Santos. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo iria votar sobre a possibilidade do fim dos descontos para as mulheres que são Sócias do clube."Eu achava que a mulher gostaria de ter tratamento igual. Pensamos em parar com isso de homem ou mulher, mas sim no título de sócio. Conselho tem autonomia e nosso apoio se achar que deve permanecer (o desconto), mas eu achei que estávamos fazendo uma coisa interessante. A gente sempre fala de igualdade, homem e mulher a mesma coisa e tal", disse o Presidente em entrevista ao DIÁRIO DO PEIXE.A votação, porém, não vai mais acontecer. Segundo a conselheira Valéria Mendes, a proposta para retirada do desconto foi suspensa pelo presidente santista.
"Vitória de todas as santistas. O desconto para mulheres no Sócio Rei será mantido. Em ligação, Andres garantiu a retirada da proposta para votação. Admitiu que erraram em não ouvir e inserir mulheres no processo de alteração", disse a conselheira. "Na verdade, a proposta nem poderia ter sido sugerida pois fere o Estatuto do Santos. O presidente valorizou os debates levantados graças a voz de tantas santistas engajadas. Se mostrou aberto a ouvir e entender melhor as pautas das mulheres dentro e fora dos gramados. A ver", completou em sua rede social.
Questionado sobre estímulos para as mulheres irem ao estádio, Rueda comentou que pensa na criação de uma comissão para entender o que o público feminino espera como sócia.
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"A nossa ideia, eu sempre aprendi uma coisa, a gente não sabe como agradar mulher no sentido de sócio. Na verdade, o que a gente imaginou, que ninguém melhor que as mulheres para falarem isso. Certa vez disse para criar uma área somente para mulheres no estádio e só faltaram me matar. Realmente, nossa ideia é igualar, vamos criar uma comissão das mulheres para ver o que elas querem. Mas não tem problema isso, é uma sugestão, nossa visão, se acharem que não deve ser, sem problemas", completou.
Crédito: PresidentedoSantosexplicouaconfusãoarespeitodosócio-torcedor(PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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