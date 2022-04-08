Rueda confirma valores de possíveis vendas de Kaiky e Ângelo ao Barcelona

O Santos anunciou em janeiro de 2022 um acordo com o Barcelona sobre a dívida pela venda de Gabigol à Internazionale (ITA). Os catalães tinham a preferência para contratar o jogador. Como o clube não foi comunicado, o Peixe foi multado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte).Para conseguir eliminar essa dívida, o Peixe fechou um acordo com a equipe da Espanha oferecendo a garantia de compra dos jovens talentos Kaiky e Ângelo.

Segundo o cartola, caso o Barcelona apareça na janela do meio do ano, por exemplo, com uma proposta de 55 milhões de euros (cerca de R$ 284 milhões), o Peixe não tem direito de questionar. Ambos vão embora por conta desta preferência de venda. Se outro clube fizer proposta pela dupla, o Barcelona tem opção de cobrir o valor.- Quanto ao Ângelo e Kaiky, o Barcelona tem um valor de garantia de compra de um 35 milhões de euros (Ângelo) e outro 20 milhões de euros (Kaiky), surgindo uma proposta por esse valor, eles têm prioridade na compra - disse Andres Rueda ao UOL.

Em relação ao zagueiro Kaiky, o mesmo tem contrato com o Peixe até 30 de novembro de 2023. Segundo o mandatário, há conversas em andamento.

“No caso do Kaiky não tem nem perto do que era o Kaio Jorge e Marcos Leonardo. Faltam dois anos para acabar o contrato. Daqui a pouco vamos ter que renovar faltando quatro anos... a lei não permite. O máximo que ela permitia era 3 anos. Ele tem esse contrato. No Brasil utilizamos renovar por três anos e mais dois opcionais. Isso vale para o Brasil, mas não para o exterior. A cada ano que passa renovamos por mais um. Fizemos com o Ângelo e agora com o Kaiky. Negociação iniciada, conversada, e vai ser renovada dentro dessa proposta que estamos executando”, completa Rueda.