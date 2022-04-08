Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda confirma valores de possíveis vendas de Kaiky e Ângelo ao Barcelona

Clube espanhol tem prioridade de compra da dupla após acordo por dívida de Gabigol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 11:32

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 11:32

O Santos anunciou em janeiro de 2022 um acordo com o Barcelona sobre a dívida pela venda de Gabigol à Internazionale (ITA). Os catalães tinham a preferência para contratar o jogador. Como o clube não foi comunicado, o Peixe foi multado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte).Para conseguir eliminar essa dívida, o Peixe fechou um acordo com a equipe da Espanha oferecendo a garantia de compra dos jovens talentos Kaiky e Ângelo.
Segundo o cartola, caso o Barcelona apareça na janela do meio do ano, por exemplo, com uma proposta de 55 milhões de euros (cerca de R$ 284 milhões), o Peixe não tem direito de questionar. Ambos vão embora por conta desta preferência de venda. Se outro clube fizer proposta pela dupla, o Barcelona tem opção de cobrir o valor.- Quanto ao Ângelo e Kaiky, o Barcelona tem um valor de garantia de compra de um 35 milhões de euros (Ângelo) e outro 20 milhões de euros (Kaiky), surgindo uma proposta por esse valor, eles têm prioridade na compra - disse Andres Rueda ao UOL.
Em relação ao zagueiro Kaiky, o mesmo tem contrato com o Peixe até 30 de novembro de 2023. Segundo o mandatário, há conversas em andamento.
“No caso do Kaiky não tem nem perto do que era o Kaio Jorge e Marcos Leonardo. Faltam dois anos para acabar o contrato. Daqui a pouco vamos ter que renovar faltando quatro anos... a lei não permite. O máximo que ela permitia era 3 anos. Ele tem esse contrato. No Brasil utilizamos renovar por três anos e mais dois opcionais. Isso vale para o Brasil, mas não para o exterior. A cada ano que passa renovamos por mais um. Fizemos com o Ângelo e agora com o Kaiky. Negociação iniciada, conversada, e vai ser renovada dentro dessa proposta que estamos executando”, completa Rueda.
Crédito: OpçãodecompradoatacanteÂngeloestáestipuladaem35milhõesdeeuros(Foto:IvanStorti/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”
Musculação
Viva o ciático

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados