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Rueda confirma adiamento de reunião com WTorre, mas segue otimista por Arena do Santos

Encontro com representantes da construtora estava previsto para o dia 4, mas deve ocorrer ainda nesta semana. Presidente acredita que projeto vai seguir...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:37

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 11:37
O presidente Andres Rueda voltou a falar sobre a possibilidade de construção de uma nova Arena. Em reunião realizada nesta segunda-feira (4), junto com membros do Conselho Deliberativo, o cartola santista confirmou que a reunião marcada para hoje foi adiada. A informação foi divulgada inicialmente no canal do Diário do Peixe no Youtube nesta segunda.- Tivemos uma reunião semana passada, em que aliamos alguns pontos. Hoje teríamos uma segunda reunião definitiva, ela foi adiada para ser feita durante essa semana. O que posso salientar é que a coisa está bem positiva, mudou a figura de pessimismo e dificuldade de encontrar um investidor para fazer a obra. Meu compromisso com o Conselho é que assim que for feita essa reunião, imediatamente vou comunicar o resultado dela - disse Rueda.
Recentemente, o Santos e a WTorre decidiram fazer adaptações ao projeto para diminuir custo do estádio, encarecido com alta do preço de materiais da construção civil. Além disso, a alta na Taxa de Juros esfriou o interesse de investidores em Fundos de Investimento Imobiliários. Um deles seria responsável pelo financiamento da obra.O clube e a empresa seguem com interesse mútuo na construção da Arena, mas é possível que o projeto atual seja abandonado e que as duas partes comecem a discussão de outra alternativa para o estádio.
Crédito: AndresRuedafalousobreoprojetodaArenanestasegunda(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC_

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