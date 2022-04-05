Rueda confirma adiamento de reunião com WTorre, mas segue otimista por Arena do Santos

O presidente Andres Rueda voltou a falar sobre a possibilidade de construção de uma nova Arena. Em reunião realizada nesta segunda-feira (4), junto com membros do Conselho Deliberativo, o cartola santista confirmou que a reunião marcada para hoje foi adiada. A informação foi divulgada inicialmente no canal do Diário do Peixe no Youtube nesta segunda.- Tivemos uma reunião semana passada, em que aliamos alguns pontos. Hoje teríamos uma segunda reunião definitiva, ela foi adiada para ser feita durante essa semana. O que posso salientar é que a coisa está bem positiva, mudou a figura de pessimismo e dificuldade de encontrar um investidor para fazer a obra. Meu compromisso com o Conselho é que assim que for feita essa reunião, imediatamente vou comunicar o resultado dela - disse Rueda.