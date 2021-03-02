Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda aposta em Ariel Holan para criar metodologia e deixar legado no Santos

Presidente destaca integração do novo técnico com profissionais da base do Peixe...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 08:00
Crédito: Twitter Santos FC
Já na coletiva de apresentação do treinador Ariel Holan, o presidente santista Andres Rueda deixou claro que o projeto que está se iniciando no Santos vai além da busca por resultados. O mandatário quer que o argentino venha para criar uma metodologia de jogo, deixando um legado.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Ele vem para disputar títulos e criar um modelo, uma metodologia, um jeito de ser do Santos, e deixar esse legado para futuras gestões. É uma pessoa série, que tem metodologia, gosta de tecnologia, joga para a frente e está entendendo o momento do clube. Isso explica a nossa alegria de poder contar com ele. Tenho certeza de que vai ser muito vitorioso - afirmou o presidente.
O argentino assinou contrato de três anos com o Santos e chega trazendo mais três nomes de comissão técnica. Os auxiliares Matias Cammareri e Victor Bernay, além do preparador físico Diego Giacchino. Além da sua equipe, ele quer os profissionais fixos do Peixe na sua comissão, além de integrar mais os treinadores da base com o profissional.- Ele não quer esconder o jogo só para ele. Ele faz questão que na equipe técnica tenha gente do staff do Santos. Acompanhar, usar tecnologia, aprender seus métodos. Isso é muito importante num time de futebol. Chega desse negócio de muda treinador e recomeça do zero - concluiu Rueda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados