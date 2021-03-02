Rueda aposta em Ariel Holan para criar metodologia e deixar legado no Santos

Crédito: Twitter Santos FC

Já na coletiva de apresentação do treinador Ariel Holan, o presidente santista Andres Rueda deixou claro que o projeto que está se iniciando no Santos vai além da busca por resultados. O mandatário quer que o argentino venha para criar uma metodologia de jogo, deixando um legado.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Ele vem para disputar títulos e criar um modelo, uma metodologia, um jeito de ser do Santos, e deixar esse legado para futuras gestões. É uma pessoa série, que tem metodologia, gosta de tecnologia, joga para a frente e está entendendo o momento do clube. Isso explica a nossa alegria de poder contar com ele. Tenho certeza de que vai ser muito vitorioso - afirmou o presidente.