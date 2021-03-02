Rueda aposta em Ariel Holan para criar metodologia e deixar legado no Santos

Já na coletiva de apresentação do treinador Ariel Holan, o presidente santista Andres Rueda deixou claro que o projeto que está se iniciando no Santos vai além da busca por resultados. O mandatário quer que o argentino venha para criar uma metodologia de jogo, deixando um legado.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Ele vem para disputar títulos e criar um modelo, uma metodologia, um jeito de ser do Santos, e deixar esse legado para futuras gestões. É uma pessoa série, que tem metodologia, gosta de tecnologia, joga para a frente e está entendendo o momento do clube. Isso explica a nossa alegria de poder contar com ele. Tenho certeza de que vai ser muito vitorioso - afirmou o presidente.
O argentino assinou contrato de três anos com o Santos e chega trazendo mais três nomes de comissão técnica. Os auxiliares Matias Cammareri e Victor Bernay, além do preparador físico Diego Giacchino. Além da sua equipe, ele quer os profissionais fixos do Peixe na sua comissão, além de integrar mais os treinadores da base com o profissional.- Ele não quer esconder o jogo só para ele. Ele faz questão que na equipe técnica tenha gente do staff do Santos. Acompanhar, usar tecnologia, aprender seus métodos. Isso é muito importante num time de futebol. Chega desse negócio de muda treinador e recomeça do zero - concluiu Rueda.