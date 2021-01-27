Rueda afirma que permanência de Cuca independe de título da Copa Libertadores

Crédito: Andrés Rueda elogia o trabalho realizado por Cuca no Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

O contrato do técnico Cuca com o Santos termina no final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. As conversas para a renovação não começaram devido ao confronto do próximo sábado, contra o Palmeiras, pela final da Copa Libertadores. No entanto, a permanência do técnico, ao menos do ponto de vista do clube, não depende da conquista do título continental.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Resultado, obviamente, é importante, mas nessa fase de planejamento não vai afetar. A gente quer ficar com o Cuca. Ele tem o perfil do técnico que a gente imagina, está fazendo um excelente trabalho e a gente precisa parar de avaliar as pessoas por resultados imediatistas. O Cuca já mostrou do que é capaz, a gente está muito contente com o trabalho dele e, sem dúvida, a gente pretende mantê-lo por um bom tempo no clube - afirmou Andrés Rueda, em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO.

A avaliação do departamento de futebol é de que o trabalho só será interrompido caso o treinador decida deixar o clube ou caso não exista um acordo financeiro. Ao voltar ao Peixe, em agosto do ano passado, Cuca declarou ter aceito um salário menos do que na passagem de 2018.A diretoria entende que o técnico merece uma valorização pelo trabalho realizado nos últimos meses, mas não pretende fazer loucuras do ponto de vista financeiro. O próprio Andrés Rueda já revelou a necessidade de diminuir a folha salarial do Peixe em até 30%.

Apesar de não condicionar a permanência de Cuca ao título da Copa Libertadores, Rueda está muito otimista para a decisão de sábado e aponta o diferencial do Santos na competição: a vontade de vencer.