AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Rueda afirma que permanência de Cuca independe de título da Copa Libertadores

Técnico tem contrato com o Santos apenas até o final do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 17:13
Crédito: Andrés Rueda elogia o trabalho realizado por Cuca no Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O contrato do técnico Cuca com o Santos termina no final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. As conversas para a renovação não começaram devido ao confronto do próximo sábado, contra o Palmeiras, pela final da Copa Libertadores. No entanto, a permanência do técnico, ao menos do ponto de vista do clube, não depende da conquista do título continental.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Resultado, obviamente, é importante, mas nessa fase de planejamento não vai afetar. A gente quer ficar com o Cuca. Ele tem o perfil do técnico que a gente imagina, está fazendo um excelente trabalho e a gente precisa parar de avaliar as pessoas por resultados imediatistas. O Cuca já mostrou do que é capaz, a gente está muito contente com o trabalho dele e, sem dúvida, a gente pretende mantê-lo por um bom tempo no clube - afirmou Andrés Rueda, em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO.
A avaliação do departamento de futebol é de que o trabalho só será interrompido caso o treinador decida deixar o clube ou caso não exista um acordo financeiro. Ao voltar ao Peixe, em agosto do ano passado, Cuca declarou ter aceito um salário menos do que na passagem de 2018.A diretoria entende que o técnico merece uma valorização pelo trabalho realizado nos últimos meses, mas não pretende fazer loucuras do ponto de vista financeiro. O próprio Andrés Rueda já revelou a necessidade de diminuir a folha salarial do Peixe em até 30%.
Apesar de não condicionar a permanência de Cuca ao título da Copa Libertadores, Rueda está muito otimista para a decisão de sábado e aponta o diferencial do Santos na competição: a vontade de vencer.
- Confio muito no nosso time. Além da técnica apurada, nosso time tem um diferencial, que é a garra, a vontade de vencer. Muitas vezes, até na vida, isso é mais importante do que a técnica. Estou muito confiante, sem menosprezar o adversário, mas temos totais condições de voltar com a taça - analisou o presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

BR 101: duplicação de novos trechos depende de repactuação do atual contrato ou relicitação
BR 101: para que deixar para depois o que já pode ser feito
Imagem de destaque
Estive recentemente em Cabo Verde, a terra do Vozinha
Zani Bauer, Mirian Pedroni, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre
Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados