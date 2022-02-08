Rueda admite que não queria a volta de Soteldo ao Santos

O presidente Rueda falou sobre o atacante Soteldo, que recentemente deixou o Toronto, do Canadá, e foi anunciado pelo Tigres, do México, como novo reforço da equipe.Segundo o cartola Alvinegro, ele, pessoalmente, não tinha interesse em trazer o jogador de volta para Vila Belmiro. Vale lembrar que o São Paulo e Flamengo chegaram a negociar uma possível contratação, mas não chegaram em um acordo com o Toronto.

- Agora que o Soteldo já tem time, eu me sinto até mais confortável de falar. O pessoal conhece a parte de fora, não a parte de dentro. O CG não entra no mérito esportivo, mas comportamental. Eu, pessoalmente, não queria o Soteldo no Santos, não importa o porquê. Não acho que o perfil dele... É mais do que o drible e o que faz em campo e precisa ser analisado - disse Rueda ao Santoscast.O jogador foi vendido pelo Santos ao Toronto por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões), mas o valor a que o Peixe teria direito foi repassado ao Huachipato, do Chile, por causa da dívida pela compra do jogador, em 2019. O Peixe ainda pagou US$ 500 mil ao clube chileno para zerar as dívidas da época.