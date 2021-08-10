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Rudiger não confirma contratação de Lukaku no Chelsea, mas elogia atacante: 'Primeira classe'

Zagueiro alemão do Chelsea elogiou o atacante belga, que pode deixar a Inter de Milão para assinar com os Blues...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 15:23

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:23

Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
Antonio Rudiger, zagueiro do Chelsea, comentou sobre uma possível chegada de Romelu Lukaku na equipe inglesa. Apesar de não confirmar a contratação do atacante belga, o defensor dos Blues elogiou o seu possível futuro companheiro do time londrino.
Veja a tabela do Inglês- Com o tipo de corpo que ele tem estamos a falar de uma besta. É um avançado muito forte e acho que também mostrou isso em Itália nos últimos dois anos. Esteve muito bem e também na seleção nacional - falou o zagueiro alemão.
O zagueiro alemão também comentou sobre os pontos fortes de Romelu Lukaku mesmo sem poder confirmar a sua volta ao Chelsea.
- Ele é um goleador e, para mim, um grande avançado. Não posso falar mais de alguém que não é jogador do Chelsea porque não sei de nada. Acho que disse tudo sobre ele e sobre os seus pontos fortes. É um ponta-de-lança de primeira classe que adora fazer gols - disse Rudiger.
Nesta quarta-feira, o Chelsea entra em campo contra o Villarreal pela Supercopa da Uefa às 16h (de Brasília) no Estádio Windsor Park, em Belfast (IRN).

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