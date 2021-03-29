Rubens Menin alfineta Cruzeiro e Botafogo e fala de dívida do Galo: 'eles que têm problema'

A dívida bilionária do Atlético-MG, superando a casa de R$ 1 bilhão, tem sido um dos assuntos mais comentados no mundo do futebol, gerando discussões acaloradas sobre a real situação financeira do Galo, que vem feito investimentos caros para o seu elenco, apesar do alto passivo que o clube possui. Mas, o parceiro comercial e mecenas do alvinegro, o empresário Rubens Menin, dono da MRV, saiu em defesa do alvinegro e não vê o montante devido pelo Atlético como uma situação caótica. Menin ainda alfinetou o Cruzeiro, rival do Galo, e o Botafogo. -Uma coisa é dever e não ter patrimônio. O Atlético está construindo um estádio, tem metade de um shopping, tem um plantel avaliado em cerca de R$600 milhões. Ué! Com todo respeito, mas quem tem problemas é o Botafogo e o Cruzeiro que não têm patrimônio, o Atlético tem patrimônio e tem como pagar suas contas. Eles se incomodam porque sabem que o Galo vai fazer bonito- disse Menin em entrevista ao portal Fala Galo. Rubens Menin afirmou que o Atlético está realizando um plano de contenção de despesas para sanar dívidas e se tornar um clube saudável financeiramente. -Enxugamos desde esse novo período mais de R$100 milhões com super salários e estamos ajustando o clube aos valores e práticas do mercado. Não é possível sanear um clube com desperdícios- disse.