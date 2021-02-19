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Ruas no entorno do Maracanã terão bloqueios no dia da 'final' entre Flamengo e Inter

Decisivo duelo será realizado às 16h de domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 18:32

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:32

Crédito: Divulgação / Twitter Flamengo
"Domingo, eu vou ao Maracanã; vou torcer pro time que sou fã". Por conta da pandemia do novo coronavírus, não será possível lotar as arquibancadas do estádio para a "final" entre Flamengo e Internacional, neste dia 21. Mas há a expectativa da presença de torcedores rubro-negros a fim de apoiar o elenco antes do decisivo duelo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, visando evitar aglomerações e contratempos, a CET-Rio prepara um esquema especial de trânsito nas redondezas do Maracanã. Haverá interdições no trânsito das 12h às 23h, segundo informações iniciais do site "Coluna do Fla", por exemplo. Confira:
– A Radial Oeste será interditada, sentido Centro, entre o cruzamento com Rua São Francisco Xavier e o Museu do Índio;– A Rua Professor Manoel de Abreu será bloqueada, sentido Centro, entre a Rua Dona Zulmira e a Radial Oeste.
+ Gols, passes, posse, desarmes, faltas... A 'final' entre Fla e Inter em números
O policiamento será reforçado no local, junto aos agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal, que auxiliarão motoristas e transeuntes no período destacado acima.
O esquema se assemelha ao utilizado na final da Libertadores, realizada no dia 30 de janeiro, entre Palmeiras e Santos. Na ocasião, contudo, cerca de 1.000 torcedores puderam assistir ao jogo de dentro do estádio.
FALTA POUCO!
Fla e Inter se enfrentam às 16h deste domingo, no Maracanã, pela 37ª rodada.
+ Confira e simule a tabela do Brasileirão
Líder do Campeonato Brasileiro, o Inter conquista o título se vencer o time de Rogério Ceni. Caso haja empate ou vitória do Flamengo, a decisão fica para a última rodada, na qual o Rubro-Negro encara o São Paulo, no Morumbi, enquanto o Colorado recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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