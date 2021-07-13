Ruan Santos destaca primeiro gol no Palmeiras Sub-20: ‘Feliz em poder ajudar a equipe’

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O Palmeiras Sub-20 derrotou o Internacional por 3 a 1 na tarde deste sábado (10), no estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre. Na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, os gols do Verdão foram marcados por Garcia, Jhonatan e Ruan Santos.

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Autor do terceiro tento palestrino, o zagueiro Ruan Santos conversou de maneira exclusiva com o LANCE!/NOSSO PALESTRA após a partida. O gol do zagueiro, marcado aos 38 minutos da segunda etapa, deu tranquilidade para a equipe em um momento complicado da partida, no qual o Internacional pressionava o Palmeiras.

Titular nos três primeiros jogos do Verdão no campeonato, Ruan iniciou o jogo diante do Colorado no banco de suplentes e entrou ao decorrer da partida. Marcando o gol em seu primeiro toque na bola, esse também foi a primeira bola na rede do jovem pela categoria sub-20.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão- Fico muito feliz em marcar meu primeiro gol pelo Sub-20 do Palmeiras. Fico mais feliz ainda em poder ajudar a equipe em um momento complicado do jogo, quando vencíamos por 2 a 1. Em meu primeiro toque na bola, consegui marcar o gol e ajudar a equipe a conquistar os três pontos – comentou o zagueiro.

Ainda invictos no Brasileirão, o triunfo foi o terceiro consecutivo da equipe treinada por Wesley Carvalho. Com dez pontos ganhos e a terceira colocação na tabela, Ruan analisou os próximos confrontos palestrinos e especialmente o duelo diante do Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira (14).

- Expectativa das melhores. Como eu disse no início do Campeonato Brasileiro: o Palmeiras entra em todas as competições para vencer. Nossa campanha até aqui mostra a qualidade da nossa equipe. Agora é descansar e trabalhar muito para o jogo de quarta-feira diante do Flamengo – completou.