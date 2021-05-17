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futebol

Rotina! Palmeiras chega na frente do Corinthians pela oitava competição seguida

A contar do estadual de 2019, são quatro taças conquistas pela equipe palestrina contra nenhum caneco do rival...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 15:34
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desde domingo (16), o Palmeiras eliminou o Corinthians no Campeonato Paulista, após vitória por 2 a 0 em plena Neo Química Arena. Além da classificação, o triunfo marcou a continuidade de um tabu vigente no Dérbi: o estadual estabeleceu o oitavo campeonato seguido no qual o Verdão chega à frente do arquirrival, levando em consideração torneios disputados por ambos os clubes.>> ATUAÇÕES: Victor Luís e Luiz Adriano marcam e garantem o Palmeiras na decisão
A última ocasião em que o Corinthians foi superior ao Alviverde na tabela foi no Campeonato Paulista de 2019, com o título estadual do Timão. Desde então, a vantagem é amplamente verde, que ficou melhor colocado nos Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020; Copas do Brasil 2019 e 2020; Florida Cup e Libertadores 2020, além das edições 2020 e 2021 do Campeonato Paulista.A contar do estadual de 2019, são quatro taças conquistas pela equipe palestrina contra nenhum caneco do Corinthians. Os dois se encontraram em decisões uma vez no período, pelo Paulistão de 2020. Após dois empates (0-0 e 1-1), o Palmeiras venceu a disputa nos pênaltis. Em números gerais, são nove jogos neste intervalo de tempo, com cinco empates, três vitórias palmeirenses e apenas uma derrota, com 15 gols feitos e seis sofridos.
Carrasco do Corinthians nos últimos encontros, o próximo Dérbi já tem data para ocorrer. Alviverdes e Alvinegros duelam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A peleja está marcada para o dia 12/06, data histórica no confronto, às 19 horas.

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