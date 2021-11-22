Rota do Flamengo neste Brasileiro tem semelhanças com 'semana' da final da Libertadores-2019. Entenda!

Enquanto o Flamengo já está em ritmo de contagem regressiva para lutar pelo tricampeonato na Copa Libertadores, os rubro-negros mais supersticiosos se amparam em uma grande coincidência. Assim como aconteceu no título de 2019, o Rubro-Negro fará sua última "escala" no Brasileirão antes da decisão em Montevidéu (contra o Palmeiras) justamente contra o Grêmio. A equipe comandada por Renato Gaúcho vai a campo contra o Tricolor gaúcho na terça-feira (23), às 21h.No dia 17 de novembro de 2019, Jorge Jesus levou a campo na Arena do Grêmio um Flamengo com apenas três titulares. Diego Alves, De Arrascaeta e Gabigol estavam entre os jogadores lançados de início. A equipe rubro-negra venceu por 1 a 0 o Tricolor gaúcho (então comandado por Renato Gaúcho) graças a um gol de pênalti convertido por Gabigol.

Hoje comandante da equipe da Gávea, Renato despista sobre planejamento para as duas caminhadas.

- O planejamento as pessoas vão saber na terça-feira, nós temos o jogo com o Grêmio na terça-feira e no sábado temos uma final. Então nosso planejamento não vai mudar em nada daquilo que programamos há duas ou três semanas. Tem dado resultado, tem dado certo, e vamos seguir nossa programação. O que está decidido está decidido. Não vamos mudar em nada - declarou, após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional.

O jogo com o Grêmio foi adiado da segunda rodada do Brasileirão. Outra coincidência em relação à edição de 2019 competição continental é o jogo posterior à Libertadores: o Flamengo voltará a encarar o Ceará.

No reencontro com o Maracanã, em 27 de novembro de 2019 a equipe de Jorge Jesus chegou a levar um susto quando Thiago Galhardo marcou para o Vozão. Contudo, Bruno Henrique fez três gols e Vitinho garantiu o 4 a 1.

Após a final da Copa Libertadores de 2021, no dia 30, uma terça-feira, a partida com o Ceará será remarcada do Brasileirão.

Além de aumentar a motivação pelo título, torcedores mais supersticiosos já têm argumentos de sobra para confiar em uma repetição da "dobradinha" de conquistas da Libertadores e do Brasileirão.