Rossi desfalca o Bahia por conta de lesão muscular

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após acabar com a má fase e golear o Fortaleza, o Bahia recebeu a informação que o atacante Rossi está fora de combate por tempo indeterminado.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Em exame realizado no CT Evaristo de Macedo nesta terça-feira, os médicos constataram um estiramento grau 2.

Com a ausência de Rossi, o técnico Diego Dabove terá que quebrar a cabeça para achar um substituto que dê velocidade ao sistema ofensivo.