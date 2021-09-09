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futebol

Rossi desfalca o Bahia por conta de lesão muscular

Camisa 7 sentiu um problema no duelo contra o Fortaleza e não encara o Santos, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 21:36

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 21:36

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após acabar com a má fase e golear o Fortaleza, o Bahia recebeu a informação que o atacante Rossi está fora de combate por tempo indeterminado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em exame realizado no CT Evaristo de Macedo nesta terça-feira, os médicos constataram um estiramento grau 2.
Com a ausência de Rossi, o técnico Diego Dabove terá que quebrar a cabeça para achar um substituto que dê velocidade ao sistema ofensivo.
O primeiro compromisso sem o camisa 7 é no fim de semana, quando o Bahia visita o Santos, na Vila Belmiro.

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