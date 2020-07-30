Rony sofre entorse no tornozelo e vira dúvida no Palmeiras para semifinal

Crédito: Rony sofreu pancada contra o Santo André e foi diagnosticada entorse no tornozelo direito (Agência Palmeiras

O Palmeiras pode não ter Rony na partida única da semifinal do Campeonato Paulista, no fim de semana, no Allianz Parque - o adversário e a data ainda não foram definidos. Foi diagnosticada uma entorse no tornozelo direito do atacante, que passará por exames para saber se a gravidade do problema físico o tornará desfalque para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O camisa 11 se machucou em pancada que sofreu ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, na última quarta-feira, no Allianz Parque, no confronto válido pelas quartas de final do Estadual. Segundo Luxemburgo, o jogador solicitou a substituição no momento em que recebeu a entrada, mas o treinador optou por mantê-lo até o intervalo, quando sacou, também, o volante Gabriel Menino, mandando a campo os meias Gustavo Scarpa e Lucas Lima.- Não tirei o Rony porque quis. Ele saiu lesionado. Não sou louco de tirar um jogador de velocidade, que puxa pelo lado do campo e joga o adversário para trás. Ele queria sair já na hora em que levou uma pancada no primeiro tempo - justificou o treinador depois da partida que classificou o Verdão.

Rony seria mais uma ausência em um setor já cheio de desfalques. Dudu foi emprestado ao Al Duhail, do Qatar, Gabriel Veron está fora do resto do Paulista por conta de uma lesão no posterior da coxa direita e Luan Silva contundiu o músculo anterior da coxa direita.

Se Rony for vetado, os únicos atacantes à disposição são Wesley e Angulo, que acaba de voltar de empréstimo do Cruzeiro a pedido de Luxemburgo, pela falta de opções velozes no setor ofensivo. Mas ambos passaram o jogo inteiro contra o Santo André no banco. Existe a possibilidade de montar o time com um meio-campista nas pontas, como Lucas Lima, Scarpa e Raphael Veiga.

Também ocorreram outros dois desfalques por problemas físicos na partida da última quarta-feira. O lateral-esquerdo Matías Viña, que sofreu uma concussão após choque de cabeça com Patrick de Paula contra o Corinthians, hpa oito dias, e o lateral-direito Mayke também apresentou problema depois do clássico da semana passada. Segundo o Palmeiras, ambos estão em processo de transição física antes de serem liberados para trabalhar sem limitações.