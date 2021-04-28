Rony se torna um dos dez maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP

Rony e a Libertadores parecem ter realmente uma ligação especial. Um dos destaques do Palmeiras no título continental conquistado na última temporada, Rony brilhou mais uma vez em um jogo da competição. Nesta terça-feira, o atacante marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle, do Equador, na 2ª rodada da fase de grupos.

O camisa 7 agora totaliza 14 bolas na rede desde que chegou ao clube, no ano passado. Curiosamente, metade delas anotadas na principal disputa sul-americana. São sete tentos em apenas 13 jogos de Libertadores pelo Alviverde, o que faz de Rony o 9º maior artilheiro do time na história da competição, empatando com Gustavo Scarpa e Luiz Adriano - que também marcou na vitória sobre os equatorianos.

Apesar do pouco tempo na equipe paulista, o jogador já supera no ranking nomes como Evair, Dudu e Rivaldo. Veja o top 10:

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