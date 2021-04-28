Rony se torna um dos dez maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores

Rony e a Libertadores parecem ter realmente uma ligação especial. Um dos destaques do Palmeiras no título continental conquistado na última temporada, Rony brilhou mais uma vez em um jogo da competição. Nesta terça-feira, o atacante marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle, do Equador, na 2ª rodada da fase de grupos.
O camisa 7 agora totaliza 14 bolas na rede desde que chegou ao clube, no ano passado. Curiosamente, metade delas anotadas na principal disputa sul-americana. São sete tentos em apenas 13 jogos de Libertadores pelo Alviverde, o que faz de Rony o 9º maior artilheiro do time na história da competição, empatando com Gustavo Scarpa e Luiz Adriano - que também marcou na vitória sobre os equatorianos.
Apesar do pouco tempo na equipe paulista, o jogador já supera no ranking nomes como Evair, Dudu e Rivaldo. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES
1º - Alex - 12 gols em 39 jogos2º - Tupãzinho - 11 gols em 14 jogos3º - Borja - 11 gols em 24 jogos4º - Willian - 9 gols em 32 jogosLopes - 9 gols em 11 jogos6º - César Maluco - 8 gols em 10 jogosEdmundo - 8 gols em 18 jogosAdemir da Guia - 8 gols em 29 jogos9º - Rony - 7 gols em 13 jogosLuiz Adriano - 7 gols em 11 jogosGustavo Scarpa - 7 gols em 17 jogos