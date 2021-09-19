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futebol

Rony relembra gol da Libertadores e explica troca de posição com Breno: ‘Estava com sede’

Camisa 7 foi jogar pelo lado direito do campo durante os minutos finais da partida contra o Santos para beber água...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/ Palmeiras
O Palmeirense se lembra com muito carinho dos minutos finais da final da última edição da Libertadores, quando Breno Lopes e Rony inverteram de posição e criaram a jogada que culminou no gol do título continental. Esta mudança no posicionamento dos atletas, no entanto, não foi planejada pelo treinador Abel Ferreira, como muitos podem imaginar, e resultou de uma situação inusitada envolvendo o camisa 7 palestrino.No documentário ‘Alma e Coração’, que relembra a conquista do Verdão, o técnico afirmou que a troca entre os atacantes foi resultante de uma jogada anterior.
– O Rony tinha que estar no lugar do Breno. Agora, eu não lembro qual foi a jogada que antecedeu essa para eles estarem trocados.
Rony, porém, revelou a verdade. Antes da jogada, o atacante estava muito cansado e precisava beber água. Para isso, foi jogar pelo lado direito do campo, enquanto Breno foi para o flanco oposto.– Na hora do jogo eu tava cansado e pedi pro Breno pra gente trocar de lado. Falei: ‘Meu, vai pra lá que eu preciso tomar uma água rapidinho’. Ainda bem que me deu sede.
Com isso, o camisa 7 recebeu um passe de Danilo e teve de participar do jogo pelo lado direito. Neste momento, ergueu a cabeça e cruzou para Breno Lopes, que, dentro da área, cabeceou e marcou o único gol da partida.

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