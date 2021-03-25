Rony lamenta empate no Paulistão e exalta Crias do Palmeiras: ‘Estão de parabéns’

Depois de voltar do recesso, Rony fez sua primeira partida pelo Palmeiras na atual temporada. O atacante foi um dos titulares no empate diante do São Bento, em confronto atrasado da 3ª rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista concedida após o apito final, o camisa 11 lamentou o vacilo da defesa, que culminou na expulsão do goleiro Weverton, e explicou o motivo pelo qual o Verdão não saiu com a vitória no estádio Raulino de Oliveira.– A equipe soube suportar a pressão com um a menos. Numa vacilada nossa perdemos o goleiro. A equipe se portou bem e está de parabéns. Tivemos oportunidades, mas não soubemos concluir – afirmou.
Sem data para encarar o São Paulo, pela 5ª rodada do Paulistão, Rony deixou claro que já está de olho no clássico. Enquanto aguarda definição da FPF, o camisa 11 enalteceu as boas atuações das Crias da Academia.– Agora é esperar definir e pensar no próximo jogo. A garotada está de parabéns. – finalizou.
Independentemente da indefinição da Federação Paulista de Futebol, o Palmeiras, ainda sob o comando de João Martins, se reapresenta na Academia de Futebol nesta quinta-feira (25).