Rony lamenta empate no Paulistão e exalta Crias do Palmeiras: ‘Estão de parabéns’

Depois de voltar do recesso, Rony fez sua primeira partida pelo Palmeiras na atual temporada. O atacante foi um dos titulares no empate diante do São Bento, em confronto atrasado da 3ª rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista concedida após o apito final, o camisa 11 lamentou o vacilo da defesa, que culminou na expulsão do goleiro Weverton, e explicou o motivo pelo qual o Verdão não saiu com a vitória no estádio Raulino de Oliveira.– A equipe soube suportar a pressão com um a menos. Numa vacilada nossa perdemos o goleiro. A equipe se portou bem e está de parabéns. Tivemos oportunidades, mas não soubemos concluir – afirmou.