AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rony iguala Ademir da Guia em gols pelo Palmeiras na Libertadores e se aproxima de Alex, maior artilheiro do clube no torneio
futebol

Rony iguala Ademir da Guia em gols pelo Palmeiras na Libertadores e se aproxima de Alex, maior artilheiro do clube no torneio

Com dois gols marcados contra o Defensa y Justicia, atacante chegou a nove tentos na competição sul-americana e está a três do topo...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 10:30
Crédito: MARCOS BRINDICCI / POOL / AFP
Como de costume em partidas da Copa Libertadores, Rony foi o destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Além de manter o atual campeão com 100% de aproveitamento no torneio, o atacante alcançou marcas individuais importantes.
Os dois gols marcados fizeram com que Rony chegasse a nove tentos pelo Alviverde na Libertadores. Ele igualou Ademir da Guia, Lopes e Willian e superou nomes como César Maluco e Edmundo, ambos com oito.Rony está a três gols de igualar Alex como o maior artilheiro do Palmeiras na competição sul-americana. Para chegar aos números do meia, porém, ele tem que superar Borja e Tupãnzinho, ambos com 11 tentos marcados. O camisa 7 tem 14 partidas com a camisa do Palmeiras na Libertadores e, além dos nove gols marcados, soma ainda outras nove assistências, uma delas para Breno Lopes, que garantiu o bicampeonato da América, no Maracanã.
O Verdão tem mais três jogos pela frente na fase de grupos e o artilheiro do time na atual edição soma quatro gols. O próximo compromisso será contra o Independiente Del Valle, na terça-feira (11) no Equador. Depois o time de Abel Ferreira completa a participação com duas partidas seguidas no Allianz Parque: Defensa y Justicia e Universitario.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados