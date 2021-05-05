Rony iguala Ademir da Guia em gols pelo Palmeiras na Libertadores e se aproxima de Alex, maior artilheiro do clube no torneio

Como de costume em partidas da Copa Libertadores, Rony foi o destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Além de manter o atual campeão com 100% de aproveitamento no torneio, o atacante alcançou marcas individuais importantes.

Os dois gols marcados fizeram com que Rony chegasse a nove tentos pelo Alviverde na Libertadores. Ele igualou Ademir da Guia, Lopes e Willian e superou nomes como César Maluco e Edmundo, ambos com oito.Rony está a três gols de igualar Alex como o maior artilheiro do Palmeiras na competição sul-americana. Para chegar aos números do meia, porém, ele tem que superar Borja e Tupãnzinho, ambos com 11 tentos marcados. O camisa 7 tem 14 partidas com a camisa do Palmeiras na Libertadores e, além dos nove gols marcados, soma ainda outras nove assistências, uma delas para Breno Lopes, que garantiu o bicampeonato da América, no Maracanã.