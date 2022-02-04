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futebol

Rony garante foco e determinação em busca de título mundial no Palmeiras

Atacante ressaltou que adaptação do Verdão para competição está sendo positiva...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 07:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 07:01
Foco e determinação. Esses são os elementos que o atacante Rony apontou na manhã desta sexta-feira (4) com os quais o elenco do Palmeiras está se motivando para a disputa do Mundial de Clubes, após treino realizado em Abu Dhabi, sede da competição.- Fizemos alguns jogos no Brasil para nos prepararmos bem para essa competição. Com certeza estão todos motivados, ainda nos adaptando ao horário e ao clima daqui. A preparação está sendo muito boa, a concentração nos treinamentos é muito grande. Sabemos da importância dessa competição e estamos concentrados e focados para fazer uma grande campanha.
O camisa 10 alviverde ainda apontou que a festa de despedida feita pela torcida na última quarta-feira (2) ainda é motivo de empolgação entre o elenco, que fechou o segundo dia de treinamentos nos Emirados Árabes Unidos.
- A festa da torcida no embarque foi sensacional. Ficamos muito felizes pelo apoio do nosso torcedor e com certeza isso nos motiva ainda mais para a competição. Temos cinco dias de treinos e todos estão motivados e se preparando bem para o primeiro jogo, o nosso foco é esse. A preparação está sendo boa para estarmos prontos e honrar os nossos torcedores pela grande festa que fizeram.
A estreia do Verdão no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).
Crédito: Rony(semcoletecomGustavoGómezdurantetreinodoVerdãonestasexta-feira(Foto:FabioMenotti/Palmeiras)

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