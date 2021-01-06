Rony brilha novamente na Libertadores e já possui números de Rei da América

Teve gol do Rony no confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores 2020 na noite desta terça-feira (5), e o importante tento que abriu a contagem diante do River Plate fez o camisa 11 levar mais uma vez o troféu de melhor em campo, pela quarta vez nesta edição da competição.

Com cinco gols, o ponta divide a artilharia alviverde na Libertadores com Luiz Adriano, outro destaque do histórico triunfo em Avellaneda. Além disso, suas sete assistências fazem com que Rony dispare no favoritismo para se tornar o ‘Rei da América’, troféu dado para o melhor jogador do continente Sul-Americano.Em comparação com o flamenguista Bruno Henrique, dono do prêmio conquistado na temporada de 2019, o palmeirense já possui o mesmo número de gols (cinco) e o supera por duas assistências (sete contra cinco), mesmo com dois jogos ainda a disputar, caso o Verdão avance à final. >> Confira a tabela atualizada da Libertadores 2020 e faça sua simulação>> Que baile! Veja os memes do massacre do Palmeiras sobre o River Plate