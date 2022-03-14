Roni treina sem limitações no Corinthians; Fábio Santos e Xavier iniciam a transição física

A comissão técnica do Corinthians ganhou boas notícias na reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (14). O lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Xavier se recuperaram de suas respectivas lesões e iniciaram a transição física. Ainda, o meia Roni foi liberado pelo departamento médico e treinou normalmente com o resto do elenco.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

O experiente defensor havia sentido um desconforto na região lombar na última semana e ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas do Timão. Ele ficou de fora da partida contra a Ponte Preta, mas deve reforçar o elenco na quinta-feira (17), contra o Palmeiras no Allianz Parque.

Quem também pode estar disponível no Dérbi é o volante Xavier, que estava há duas semanas sob os cuidados do departamento médico do clube. O camisa 39 teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após o empate contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada do Paulistão.

> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão

Devido a lesão, o volante perdeu as partidas contra Red Bull Bragantino, São Paulo e Ponte Preta. Nenhum dos dois atletas é titular absoluto no Corinthians.

Fábio Santos tem se revezado na lateral-esquerda com o jovem Lucas Piton. O camisa 26, mesmo sendo ídolo da Fiel, tendo participado de momentos importantes do clube alvinegro, como os títulos do Paulistão em 2013, Brasileiro de 2011 e 2015, Libertadores em 2012, Recopa Sul-Americana em 2013 e Mundial de Clubes em 2012, tem se revezado com a prata da casa, já que tem 36 anos, está em fase final de carreira, e tem contrato com o Timão até o fim desta temporada.

Tanto Xavier como Roni iniciaram a temporada atrás de Du Queiroz e Cantillo na disputa pela posição de primeiro volante da equipe.

O próximo compromisso do time do Parque São Jorge é na quinta-feira (17), às 20h30, no Dérbi contra o Palmeiras no Allianz Parque.