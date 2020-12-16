Roni, do Corinthians, fecha patrocínio com empresa de material esportivo

Crédito: Divulgação/Umbro

A Umbro Brasil anunciou seu mais novo jogador patrocinado no futebol brasileiro: Roni, volante do Corinthians. Aos 21 anos, o meio-campista estreou como profissional nesta temporada, e com o pé direito: marcando um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Roni é conhecido como um líder desde as categorias de base (sendo um escolhido constante para portar a braçadeira de capitão), e é famoso por sua raça dentro de campo, aliada a uma forte chegada ao ataque. Fora as qualidades em campo, Roni também é visto como referência por colegas: além de ter boa presença no vestiário, traz história de superação na carreira. O atleta reúne todas as qualidades pelas quais a Umbro cultua seu amor pelo futebol.

- O Roni tem um futuro brilhante pela frente. É um volante de qualidade e garra, o clássico volante tão bem produzido aqui no Brasil. Ele tem tudo a ver com a Umbro, por isso fizemos questão de buscá-lo e trazê-lo para nosso time. É um nome que ainda vai trazer muita alegria aos apaixonados pelo futebol brasileiro - disse o brand manager da Umbro Brasil, Eduardo Dal Pogetto.

A marca inglesa fornecerá ao jogador paulistano toda sua linha de material esportivo, contando com seus produtos de alto desempenho.