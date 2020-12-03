Roni comenta treino do Corinthians na praia e sua 'estreia' no futevôlei

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians decidiu mudar um pouco sua programação na manhã desta quinta-feira e levou o treinamento do dia para a Praia de Mucuripe, em Fortaleza, antes de voltar para São Paulo. E a atividade acabou sendo divertida para os jogadores, que praticaram futevôlei e ainda caíram no mar para se refrescar. Quem aprovou a movimentação foi o meio-campista Roni.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Segundo o preparador físico do clube, Flávio de Oliveira, a intenção de levar o treino para a praia envolveu questões de logística e de proporcionar algo diferente para os atletas, que treinariam no CT do Ceará. O trabalho na areia cearense foi aprovado pelo profissional corintiano antes de voltar para casa.

- Para mudar um pouquinho o ambiente deles, a gente ia ter que se deslocar até o CT do Ceará, a logística iria ficar complicada para o pessoal da rouparia, então a gente trouxe todo mundo aqui, ambiente diferente, gostoso, eles estão descontraindo, valeu, foi um belo dia, vamos voltar para casa que semana que vem tem mais - comentou Flávio.Para os jogadores, a atividade acabou sendo mais recreativa do que uma obrigação, tanto é que eles se dividiram em grupos de quatro para disputar partidas de futevôlei em uma rede instalada na praia. O esporte, porém, foi novidade para Roni, que nunca havia praticado a modalidade, mas se divertiu e aprovou o treinamento diferente proporcionado pela comissão técnica.

- Foi divertido, pegou um pouco a parte física, foi um pouquinho de cada coisa, para mim foi importante, nunca tinha jogado futevôlei, primeira vez que eu joguei na minha vida, foi legal e esse treino faz parte da vida do jogador de futebol - concluiu o meio-campista.