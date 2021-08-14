Roni comemora sequência no time titular do Corinthians, mas mostra pé no chão: 'Exigência sempre alta'

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O meia Roni tem sido presença recorrente no time do Corinthians. Prata da casa, o jogador não esconde a alegria de ser constantemente lembrado pelo técnico Sylvinho, mas tem os pés no chão, pois sabe que no Timão a pressão sempre é grande.

- Fico contente em saber que estou crescendo dentro do clube, mas aqui sabemos que a exigência sempre será muito alta e por isso não podemos parar de trabalhar. Fico Feliz por ter a confiança do trenador e de toda comissão técnica, mas me coro muto e sei que ainda posso melhorar para ajudar os meus companheiros. Temos muito trabalho pela frente – disse o atleta via assessoria.

>> Baixe o app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO camisa 29 foi titular e atuou durante os 90 minutos do clássico contra o Santos, no último domingo (8), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No total, o jovem, de apenas 22 anos, tem 27 partidas disputadas na temporada, sendo 16 como titular. Com o novo treinador, foram 16 jogos, 11 delas onde começou jogando, assim como nos quatro últimos compromissos do Timão.

Para este domingo (15), Roni concorre com Cantillo, que volta de lesão, Gabriel, Vitinho, Renato Augusto e Giuliano por uma vaga no meio-campo. O Time do Povo recebe o Ceará, na Neo Química Arena, às 16h, e o camisa 29 projetou o confronto pela 16ª rodada do Brasileirão.

- O Ceará tem um grupo muito qualificado, que sabe atuar bem jogando fora de casa. Precisamos manter a nossa concentração, tentar impor o nosso rito não vacilar na parte defensiva, para que os gols saiam de forma natura. Esperamos conquistar os três pontos – concluiu o corintiano.

Focado apenas no Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, o Corinthians é somente o 12º colocado da competição, com 18 pontos conquistados. São quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas em 15 partidas, um aproveitamento de 40%.