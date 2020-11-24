Ronei celebra momento da Chape e elogia Umberto Louzer

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Um dos bons valores da Chapecoense na temporada é o volante Ronei. Cria da base, o atleta tem 23 partidas em 2020 e ganha cada vez mais espaço no elenco de Umberto Louzer.Feliz pelo momento individual, o meio-campista vibrou com o desempenho do Verdão do Oeste diante do Sampaio Corrêa, onde o time abriu vantagem de sete pontos para o vice-líder.

'Sabíamos que era um jogo difícil contra um adversário que vem fazendo boa campanhas e brigando lá em cima com a gente. Eles tem um ataque muito forte e fico feliz que tenhamos ido com uma estratégia de jogo definida e que conseguimos aplicá-la na partida. Quem quer subir para a Série A, como queremos, tem que entender que todo jogo importa pela intensidade da competição, ainda mais as disputas diretas', comentou Ronei.

Umberto Louzer

Sobre o chefe do elenco, Ronei não esconde a alegria por ter a confiança de Louzer e espera ajudar cada vez mais a Chape.