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Ronei celebra momento da Chape e elogia Umberto Louzer

Volante cria da base da Chapecoense soma 23 jogos na atual temporada contra 2 em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 15:22

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 15:22

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Um dos bons valores da Chapecoense na temporada é o volante Ronei. Cria da base, o atleta tem 23 partidas em 2020 e ganha cada vez mais espaço no elenco de Umberto Louzer.Feliz pelo momento individual, o meio-campista vibrou com o desempenho do Verdão do Oeste diante do Sampaio Corrêa, onde o time abriu vantagem de sete pontos para o vice-líder.
'Sabíamos que era um jogo difícil contra um adversário que vem fazendo boa campanhas e brigando lá em cima com a gente. Eles tem um ataque muito forte e fico feliz que tenhamos ido com uma estratégia de jogo definida e que conseguimos aplicá-la na partida. Quem quer subir para a Série A, como queremos, tem que entender que todo jogo importa pela intensidade da competição, ainda mais as disputas diretas', comentou Ronei.
Umberto Louzer
Sobre o chefe do elenco, Ronei não esconde a alegria por ter a confiança de Louzer e espera ajudar cada vez mais a Chape.
'Fico feliz que o professor Umberto tenha optado por mim. Temos muitos caras técnicos aqui no elenco e a disputa é muito intensa e sadia. Esse ano vem sendo importante para mim por tudo que já aconteceu. Fico feliz sempre de entrar e poder ajudar', completou o jogador.

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