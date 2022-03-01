Ronaldo quer almoçar com dirigentes do Galo na semana do clássico

O gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, tem feito uma comunicação direta com fãs e torcedores durante lives no Twitch. E, ele disse que deve estar com com a diretoria do Atlético-MG antes do próximo clássico, no domingo, 6 de março, no Mineirão pela, nona rodada do Campeonato Mineiro. Ronaldo, sócio majoritário da SAF celeste, com 90% do capital, disse que deseja estar com representantes da cúpula atleticana antes da partida. .- A gente tem que ser rivais em campo. Fora de campo a gente tem que se unir mais. Queremos mostrar com isso um grande exemplo de respeito entre a gente-disse Ronaldo, que prosseguiu. - Almoço com o presidente Sérgio Coelho, com o Rafael Menin e toda a diretoria do Atlético. A gente vai fazer o almoço no dia do jogo e temos que criar esse hábito para a gente trocar ideias. Queremos mudar a história do futebol brasileiro e temos que nos unir para buscar as melhores soluções. Vai ser muito bacana, espero que mais clubes possam aderir - afirmou. Ronaldo citou Sérgio Coelho, presidente do Galo, mas dificilmente estará com ele, pois o mandatário está em uma viagem a cavalo de Belo Horizonte até o Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo, para cumprir uma promessa dos títulos do clube nos últimos tempos. O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro valerá a liderança do Campeonato Mineiro. As duas equipes tem 19 pontos, mas o Galo tem vantagem no saldo de gols.